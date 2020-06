¡Atención, fanáticos del Bro! Se ha revelado cuándo debutará Matt Riddle en SmackDown. En la más reciente edición de WWE Friday Night SmackDown, se reveló que Riddle estará teniendo su primera lucha oficial en la marca azul en el evento del 19 de junio. Sí, así es, la próxima semana. Esto, luego de que hace dos semanas fuera presentado oficialmente como la nueva Superestrella de SmackDown.

► ¿Cuándo debutará Matt Riddle en SmackDown?

Recordemos que la última lucha de Riddle en su amada NXT fue el 27 de mayo, cuando cayó ante Timothy Thatcher en una lucha en jaula presentada como una pelea estilo MMA. El show en el que debutará el Bro será el priemr SmackDown posterior al PPV Backlash 2020 de este 14 de junio. Por ahora no hay información de cuál será el primer rival de Riddle, sin embargo, podría conocerse este lunes, pues es la fecha programada par ala próxima tanda de grabaciones de la marca azul.

Deseamos mucho éxito al Bro mayor y que su actitud tras bambalinas en WWE no solo mejore a nivel laboral sino personal para que no vaya a tener más problemas con nadie tras bambalinas, pues se sabe que aunque Vince McMahon le dará esta gran oportunidad, no deja de estar molesto con Riddle, porque este quiere hacer negocios por cuenta propia.