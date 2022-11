Tuvo que salir al paso de las especulaciones Bryan Alvarez, luego de que parte de la comunidad luchística de internet viera posible un regreso de William Regal a WWE. Y es que su segmento de la semana pasada, donde Jon Moxley le advirtió que no volviera por AEW, parece fue visto como una manera de sacar al británico de las historias. Pero según expuso Alvarez, Regal volverá a aparecer por AEW.

Aunque Dave Meltzer contempló la posibilidad de que «The Gentleman Villain» firmara de nuevo con WWE una vez su contrato de un año concluyese.

«Creo que el acuerdo es sólo de un año . No quiero dar fechas, me dijeron una fecha. Aún quedan meses, varios meses. No irá a ninguna parte pronto, a menos que Tony Khan lo libere de su contrato . Diría que cuando su contrato termine, no me sorprendería. Tony (Khan)puede hacerle una oferta mejor y todo eso. Ciertamente, es algo que se ha discutido. Sólo diré eso».

Pero la estancia de Regal dentro la casa Élite, si ningún contratiempo la altera, sería más prolongada de lo dicho inicialmente por Meltzer. El periodista usó Twitter para actualizar sus informaciones.

A correction from last night's show regarding Regal's deal. Based on what he said when he signed, his deal signed last spring was for three years.