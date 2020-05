¿Cuándo canjeará Otis su maletín? El luchador da una pista

Fue la sorpresa del año seguramente en cuanto a un resultado en WWE. Muchos considerábamos que Otis recibiría un impulso medianamente moderado tras su historia de amor con Mandy Rose, debido a la gran respuesta del público. Pero no hasta el punto de que sería el ganador de la lucha de escaleras varonil de Money in the Bank 2020. Una decisión que lleva a preguntarnos si Vince McMahon de verdad apuesta por esta Superestrella, o a cambio, sólo se adscribe a la extraordinaria coyuntura que estamos viviendo.

Porque podríamos estar ante otro caso como el de Baron Corbin en 2017, cual peso que WWE quiera quitarse de encima ante una decisión creativa de la que se arrepienta. Así, puede que en semanas cercanas, asistamos a un canjeo del maletín, después de que el pasado viernes este se sugiriera, con Braun Strowman de potencial afectado.

► "Cuanto antes mejor", según Otis

Y durante una entrevista concedida a FOX Sports, el miembro de Heavy Machinery fue preguntado por su estrategia de cara a un cobro de su oportunidad titular.

«Conmigo pasa, cariño, que mi mente es bastante simple así que no sé qué voy a hacer de aquí a mañana. Odiaría decirlo, lo dejaré como una sorpresa. Pero en mi mentalidad, como buen bulldozer, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Vamos a canjear esto ya y convertirme en campeón. Sólo hay que pasar a la acción. Quiero decir, en general, nadie sabe qué ocurrirá ahora mismo, así que tal vez haya que aprovechar el momento».

En torno al mismo tema, Otis también reconoció su estupefacción aún por tamaña victoria del pasado día 10.

«Estoy preguntándome cuántas cosas caben en este maletín... era broma. Pero sin duda es una locura. Lo he mencionado en otras entrevistas antes, es una locura, ver este combate, la historia de este combate, ver el primero en WrestleMania, y ver en lo que se ha convertido ahora, con su propio pay-per-view, y ahora también este histórico evento dentro de las oficinas centrales. Sin duda fue toda una experiencia. He estado antes en las oficinas centrales, pero no tenía idea de todo lo que había allí. Cada vez que hacíamos algo había una puerta de salida. Con mi tamaño, fue bastante difícil seguir el ritmo, así que usé ciertas estrategias. Recepción de NFL, nena. Directo a estas manos».

