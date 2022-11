Cuando Bret Hart arremetió contra Triple H

La leyenda de WWE, Bret Hart, se ensañó con Triple H durante una entrevista en 2013. Es lo que tiene la tecnología, que siempre vuelve y que hay cosas que aunque las borres, ya hay alguien que ha guardado para sacarla de nuevo a la luz en el momento conveniente. Bret nunca se ha mordido la lengua, sobre todo cuando se trata de los luchadores que trabajaron al mismo tiempo que él, siendo Goldberg a menudo el blanco de sus ataques verbales.

Sin embargo, al hablar con WrestleTalk en 2013 (vía GiveMeSport), fue en realidad Triple H el que captó su ira, y todavía no podemos creer lo salvajes que fueron sus comentarios.

► ¿Qué dijo Bret Hart sobre Triple H?

Así, Bret Hart es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, por lo que los fans suelen creer que sus palabras tienen más peso que otras y, dicho esto, Bret platicó sobre Triple H durante una explosiva entrevista con WrestleTalk en 2013, donde cuestionó lo grande que era realmente ‘The Game’.

«Tengo cierto respeto por Triple H… Siempre ha sido un buen luchador, pero ¿ya es 1000 veces campeón del mundo? No sé lo grande que es realmente«.

Durante la entrevista, Hart también cuestionó si Triple H había sido alguna vez innovador durante su tiempo en la lucha libre, afirmando que WWE «lo hizo».

«Miras a alguien como Triple H, siempre ha tenido un buen aspecto en cuanto a su físico, pero ¿qué ha hecho realmente? ¿Qué movimiento ha creado que nadie haya visto antes, o una idea para un combate? No sé lo que ha aportado. Es sobre todo un tipo que apareció y le formaron«.

►¿Qué opina Bret Hart sobre la lucha entre Triple H y Undertaker?

Durante la entrevista, Hart continuó hablando sobre que, a pesar de que HHH ha estado presente durante varias décadas, nunca ha tenido una gran lucha:

«¿Qué es lo que ha hecho que sea grande? Nunca ha tenido un gran combate, creo que nunca».

Bret habló entonces de lo predecibles que son las luchas de Triple H, afirmando que sabía exactamente cómo iba a ser el combate del ex campeón mundial con The Undertaker en WrestleMania XXVIII.

«Fue una lucha fácil. No es complicado. No hay ninguna genialidad detrás. Se supone que ambos son grandes luchadores, The Undertaker es un gran luchador obviamente pero sólo podía pensar en la manera en que iban a hacer que Triple H le derrotara. Creo que la lucha fue mediocre, en el mejor de los casos. Yo le daría un 3 sobre 10 o 4 sobre 10«.

Hart concluyó diciendo que cree que Triple H está sobrevalorado, añadiendo de nuevo que nunca ha tenido un gran combate.

«Creo que está sobrevalorado. Está sobrevalorado por ser grande. No puedo sentarme aquí y nombrar un combate que haya tenido con alguien que me haya parecido genial. Uno piensa que ya lo habría tenido, pero no creo que sea un gran luchador«.