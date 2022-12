Cuando Athena no tenía «look de Diva» para la WWE

La actual Campeona Mundial ROH, Athena, tuvo mucho éxito durante sus años en la WWE. No tanto en el elenco principal, aunque ser ascendida lo es en sí mismo, pero fue Campeona NXT así como Campeona de Parejas NXT en su retorno a la marca amarilla. Y ello quizá nunca hubiera sido posible de no haber quedado atrás la Era de las Divas; ella comenzó en la compañía en 2015, en la última época de la misma; el Campeonato de las Divas fue retirado en 2016. Hablando recientemente con Chris Jericho on Talk Is Jericho recordaba que primeramente no la contrataron por ese motivo.

► Athena no tenía «look de Diva»

«Estaba ‘en el sistema’ y tuve la prueba con FCW y luego, seis o siete meses después, me llamaron entre bastidores para una prueba privada. Éramos Lance Hoyt [Lance Archer] y yo porque estábamos en Dallas. Eran como: ‘Vamos a tenerte rodando con algunas de las Divas’. Era Alicia Fox, Nattie [Natalya] estaba ocupada, creo que estaban haciendo el ángulo de Santino con Beth (Phoenix), y ella dijo: ‘No puedo estar allí, te prometo que estarás bien’. Entró Rosa Mendes. Todos decían: ‘Ella es genial’.

«Recuerdo que me dijeron: ‘Simplemente no sé si deberíamos firmarte o decirte que bajes un poco más de peso’. ‘Puedo perder el peso, solo fírmame’. Era una niña pequeña ansiosa. ‘Puedo hacer lo que sea necesario’. ‘Muy bien, esto es lo que vamos a hacer ya que estamos un poco llenos en FCW’. Para resumir: ‘Llámame cuando pierdas peso’. Perdí peso, pero no fue de una manera saludable porque lo deseaba tanto..

«Tomaba una taza de fresas por la mañana, corría tres millas y tomaba una taza de fresas por la noche. Eso era lo único que estaba ingiriendo. Sí, estaba (muriendo). Mi primera noche en FCW , un grupo de nosotros fuimos a Outback, un grupo de mis amigos se inscribieron en esa primera prueba. ‘Vamos a celebrar’. Recuerdo ir a Outback y comer alimentos sólidos además de fresas y me hinchaba mucho. En ese momento, sentí que el proceso de contratación para ingresar a la WWE, especialmente si eres mujer, era muy estricto y difícil; si pesabas una libra de más… Eso fue lo que sucedió al día siguiente, estaba una libra por encima. Dijeron: ‘Hmm, eh, está bien. Thickie McThickerson por aquí’.

«Tuve la prueba y éramos Nigel McGuinness y yo antes de que se retirara. No lo había visto desde Ring of Honor y todos decían: ‘Vas a lograrlo’. Hice una promo, Dusty (Rhodes) estaba allí en ese momento y dijo: ‘Es genial, sin críticas’. La semana siguiente, hay una joven encantadora que todos conocemos y amamos y tiene una hermana de otro señor, ella vino para su prueba y podía encestar una pelota de baloncesto y bailar. Yo no sé bailar. La firmaron: ‘Si quieres el lugar, puedes tenerlo’. Ella firmó y yo recibí la llamada telefónica: ‘Acabamos de encontrar a alguien más que se ajusta un poco mejor a lo que estamos buscando, sigue intentándolo’. Pensé: ‘Hice todo lo que me pidieron que hiciera, dejé mi vida durante tres años para hacer todo lo que me dijeron que hiciera. Saben qué, que se j*dan, me voy'».