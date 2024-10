► Cuando Alex Shelley rechazó unirse a la WWE

En 2024, él y su amigo Chris Sabin, con quien forma Motor City Machine Guns, posibles nuevos retadores al Campeonato en Parejas, son parte de WWE, pero antaño Alex Shelley dijo no a la compañía. Durante una reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro, el veterano explicó por qué.

Embed from Getty Images

“De hecho, había pedido mi liberación de TNA en diciembre (de 2005) y la obtuve en enero. No sabía realmente qué iba a hacer, pero sabía que iba a trabajar duro,”

“Necesitaban a alguien para luchar contra Nova, Simon Dean (en WWE Heat). Conocía a Tommy Dreamer desde que tenía tal vez 19 o 20 años, y él estaba a cargo ese día. Me vio y, para ser honesto, no quería luchar, solo quería ver todo. Estoy pálido y no he ido al gimnasio en tres semanas porque he estado en Japón. Él dice: ‘Alex Shelley’. ‘¡Oh, mierd*!’.

Something you probably didn’t know or don’t remember:

Alex Shelley’s first WWE appearance.

Sunday Night Heat in 2005 against Simon Dean.

I could not find a better quality of this.

Watch out for Shelley doing the paparazzi camera taunt. 😄 🎥

pic.twitter.com/6lNQIo97pO

— 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) October 19, 2024