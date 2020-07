Continuando dentro de la conversación en torno al luchador búlgaro y WWE ahora es momento de conocer cuando 205 Live puso a prueba a Rusev. La verdad es que este le está sacando mucho partido a su canal de Twitch. Lo dedica a muchos temas, principalmente a compartir con sus seguidores sus partidas con los videojuegos, pero a los fanáticos de la lucha libre lo que más les interesa son sus recuerdos acerca de sus tiempos como Superestrella.

No toda la marca violeta de imperio luchístico de Vince McMahon probó a "The Bulgarian Brute" sino que lo hizo Mustafa Ali. Este ahora mismo se encuentra trabajando en Monday Night Raw después de hacer su regreso a los encordados el lunes por la noche tras siete meses de ausencia. Pero hubo un tiempo en que era el alma del programa de los cruceros. Y en una ocasión, como contó el luchador ahora conocido como Miro, puso a prueba a su compañero.

''Era un gran fanático de 205 Live. Solía verlos todo el tiempo. Mientras todos los demás se iban. Entonces me ponían a prueba. ¿Pueden creer que me pusieron a prueba? Es verdad. Una vez me preguntaron sobre el final de un combate, como si fuera un idiota.

"Podría haberlo dicho pero pasé. Ali me preguntó: '¿Cómo acabó?'. Se lo dije. Todo el mundo me preguntaba... Estos tipos trabajaron muy duro, hombre. También son muy buenos. Son tan j*didamente buenos. Pregúntale a Lince [Dorado] por qué se puso en tan buena forma. Le pueden preguntar".