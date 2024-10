WWE sorprendió a los fanáticos al anunciar anoche, después de Raw y a través de X, antes Twitter, que Roman Reigns, Jimmy Uso y Jey Uso harán equipo este sábado 2 de noviembre, para luchar ante Solo Sikoa, Jacob Fatu y Tama Tonga, lo cual causó bastante sorpresa, pues los fans esperaban esta lucha en Survivor Series 2024.

Y anoche, en Raw, ocurrió un momento particular en el cual Sami Zayn parecía allanar el camino rumbo a formar un equipo para luchar en el combate clásico de cinco ante cinco de Survivor Series, lo cual causó mucha especulación en los fans, pues, ellos esperaban, se diera la lucha de The Original Bloodline ante The Bloodline en Survivor Series.

► Dave Meltzer analiza Survivor Series 2024

Pues bien, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer analizó la situación y dijo que esto que hizo WWE con Zayn y de anunciar la lucha de The Original Bloodline ante The Bloodline para Crown Jewel 2024 en Arabia Saudita, fue una movida intencional de WWE para desviar la atención y hacer pensar a los fans que en Survivor Series pasará otra cosa.

Pero, él lo duda, y dice que ya analizó cuál cree él que será la lucha estelar de Survivor Series 2024. Estas fueron sus interesantes palabras:

“He llegado a la conclusión de que el equipo en WarGames serán The Usos, Roman Reigns y Sami Zayn, y aún creo que probablemente sea así. Sin embargo, hicieron todo lo posible para tratar de decirnos que ‘esto no es lo que va a ser'».

¿Los rivales? Claramente, los antes mencionados, The Bloodline, quienes han estado creando el caos en todo WWE. Ya veremos finalmente qué pasa, después de todo, solo restan unos días, ya que Survivor Series 2024 se realizará el sábado 30 de noviembre de 2024.