¿Cuál será la hora de inicio de WWE Stand & Deliver 2025?

Desde que WWE decidió situar un gran show de NXT en el mismo día de la primera jornada de WrestleMania, el efecto de saturación ha sido inevitable. Sin embargo, nunca resultó realmente un problema, al parecer, hasta ahora.

El año pasado, por ejemplo, Stand & Deliver comenzó a las 12 pm ET, y hubo un razonable margen hasta el inicio de WrestleMania XL, a las 7 pm ET. Pero este 2025, según expuso Dave Meltzer, tal lapso se reduciría hasta extremos conflictivos el 19 de abril.

«Ayer hablé con alguien de WWE sobre el horario de inicio del sábado. Aún no está definido, así que tendrán que finalizarlo, pero la idea de que NXT comience al mediodía y WrestleMania a las 3 p.m. (hora del Pacífico) sigue en consideración. Sin embargo, no veo cómo podrían hacerlo de esa manera. «Podría ser a las 11 a.m. y 3 p.m. o a las 12 p.m. y 4 p.m. Todavía lo están evaluando, pero creo que la idea original era mediodía y 3 p.m. Organizar dos eventos el mismo día de esa forma es prácticamente imposible. Quizás la opción más viable sería empezar a las 10 a.m. en horario local y luego a las 3 p.m., pero tal vez consideran que las 10 a.m. es demasiado temprano. «No hay un horario oficial aún, pero será en ese rango, probablemente entre las 11 a.m. o el mediodía y luego entre las 3 p.m. o 4 p.m. Aun así, incluso con una diferencia de una hora y media, sigue siendo complicado, porque se necesita tiempo para ingresar al estadio y todo se ajusta demasiado».

► Un horario de inicio en el aire

Y dos semanas después de aquellas informaciones de Meltzer y a menos de dos meses para Stand & Deliver, continúa la incógnita, como expone otra vez el periodista en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«WWE no ha confirmado todavía la hora de inicio de Stand & Deliver para el 19 de abril. En un punto estaba programada para las 3 pm ET, pero con Mania programada para las 6 pm, esto no dejaría tiempo suficiente para que la gente saliera de la T-Mobile, llegara al Allegiant Stadium y cruzara las puertas a tiempo para la hora de inicio planeada. Se dice que parece sería a las 11 am, hora local, pero como comentamos, esto no está confirmada».