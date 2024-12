¿Cuál será el estelar de ROH Final Battle 2024?

Por encima del resto de luchas de su cartel, ROH Final Battle 2024 se apoya en dos puntos en forma de defensas titulares: Chris Jericho contra Matt Cardona y Athena contra Billie Starkz, con el Campeonato Mundial ROH y su equivalente femenil sobre la mesa, respectivamente.

Cualquiera de las dos merecería cerrar la noche, pero sólo una lo hará. Y para mantener la expectación, ROH vende que Final Battle 2024 tendrá un «doble estelar». También Tony Khan, quien preguntado ayer por el tema durante la conferencia de prensa previa al PPV sólo quiso remitirse a lo indicado en dicha promoción.

Starkz, vía X (Twitter), quiso compartir así con sus seguidores que estelarizará Final Battle 2024.

I can say I’m main eventing Hammerstein for @ringofhonor!



The child inside is screaming right now! Are we Cena and RVD?! #IYKYK #ROHFinalBattle https://t.co/QyEpI0xe3v