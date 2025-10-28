¿Cuál es la situación actual de Ortiz en AEW?

Sí que ha hecho apariciones pero Ortiz no tiene un combate en AEW desde enero de 2024. Mientras, ha estado luchado en el circuito independiente. Por ejemplo, sus últimas luchas fueron en agosto en las promotoras Capital City Championship Combat y Beyond Wrestling.

► Ortiz sigue y quiere seguir en AEW

Los fanáticos se preguntan cuál es su situación actual en la compañía Élite y para responderles traemos las recientes declaraciones del propio luchador durante una reciente entrevista con Wombreezy:

«En este momento, me queda aproximadamente un año con la empresa. Más o menos con el contrato actual. Me encantaría quedarme allí. Me encanta trabajar en AEW. He estado entrenando y haciendo producción, lo cual es aprender una habilidad diferente y te da longevidad.»

«También me está haciendo ser un mejor luchador porque estoy ayudando a la gente a planear combates y lo analizo desde otra perspectiva. Realmente lo estoy disfrutando. Es algo que quería hacer de todas formas, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo allí. Incluso si me quedo solo para entrenar y producir, y todavía puedo luchar, estoy feliz. Si me mantienen, me quedaría.»

Aún sin luchar, Ortiz está creciendo como luchador y además aprendiendo otras facetas del negocio que puede desarollar en la misima AEW u otra empresa si no le dieran la oportunidad de continuar. Seguiremos informando cuando tengamos novedades.