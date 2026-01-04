¿Cuál es la situación actual AJ Lee con WWE?

En el pasado mes de septiembre, CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch en una lucha de relevos mixtos en Wrestlepalooza, en lo que fue la primera lucha de la ex Campeona Divas en más de una década de ausencia, donde permaneció retirada y dedicada a sus proyectos personales. Sin embargo, y cuando se creía que la veríamos con mayor periodicidad en la programación de WWE, Lee solo ha luchado una vez más, cuando fue parte del WarGames femenil en Survivor Series, logrando la victoria para su equipo.

► AJ Lee tendría apariciones limitadas en WWE

Pese a que hace algunos meses un informe de BodySlam.net afirmaba que AJ había firmado un contrato multianual a tiempo completo con la WWE, y que la compañía la estaba posicionando como una figura clave de cara al futuro, recientemente esta narrativa ha dado un giro radical, ya que durante el programa de preguntas y respuestas de Fightful Select durante el fin de semana, Sean Ross Sapp desestimó la idea de que AJ Lee estuviera operando bajo un verdadero estatus de tiempo completo.

«Por eso, cuando AJ Lee regresó y la gente dijo: ‘Ah, ha vuelto y es a tiempo completo’, creo —en diciembre— pensé: ‘Un momento. Eso no es lo que me están contando’. Lo cual no significa que no sea cierto… pero estaba claro que no iba a ser una carrera a tiempo completo».

“Ha disputado dos combates desde que regresó en… ¿cuándo fue, en septiembre o algo así? Y cuando me insinuaron: ‘Bueno, probablemente se enfrentará a Becky en WrestleMania —y eso es probablemente, no vale la pena informarlo—, lo estaba viendo y pensé: ‘Bueno, ¿cómo van a alargarlo siete meses si ella está a tiempo completo? Bueno, no está a tiempo completo. Por eso’”.

“No lo he escuchado con certeza, pero ese es el combate que todos con los que he hablado creían que sería el indicado”.

Esta actualización cuestiona la narrativa del contrato de “varios años a tiempo completo”, lo que sugiere que la carrera de AJ en la WWE podría ser más limitada o a tiempo parcial de lo que se creía inicialmente, limitando probablemente su cantidad de apariciones; no obstante, parece que todavía se mantendría el plan original de un combate contra Becky Lynch en WrestleMania.