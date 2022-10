Heath (Slater) estuvo hablando recientemente sobre The Nexus en la emisora 1140 AM Las Vegas. El ahora luchador de IMPACT! Wrestling fue uno de los miembros más importantes de la facción; junto a Justin Gabriel (hoy PJ Black en el circuito independiente), el más exitoso solo por detrás de Wade Barrett, quien actualmente se desempeña como comentarista de SmackDown.

Anteriormente no hacíamos eco de sus declaraciones acerca de cómo John Cena destrozó la agrupación. Hoy conocemos cuál es la relación en el presente de quienes la formaron. Lejos de lo que pudiera parecer, teniendo en cuenta lo alejados que están todos, se mantienen en contacto e incluso tienen un grupo online por el que intercambian mensajes.

► The Nexus se mantienen en contacto

“Todavía tenemos un grupo de mensajes. Lo juro por Dios, lo hacemos. Estamos cada uno de nosotros en él. Darren Young, por supuesto, también, porque es mi hermano. No me malinterpretes, todavía somos amigos. Ryback está un poco loco. Aunque lo amo, hombre. Siempre será un hermano”.

Qué bueno sería que todos volvieran a juntarse en WWE. Aunque ello parece casi imposible. Ya solo teniendo en cuenta la relación de Ryback con la compañía… Pero crearon algo realmente interesante, que si bien podría haber sido mucho más, durante un espacio de tiempo llamó mucho la atención. De ahí que unos cuantos años después sigamos hablando de ellos.

The Nexus nacieron en 2010 con los luchadores de la primera temporada de NXT cuando todavía era un concurso y se disolvió ese mismo año. Luego aparecieron The New Nexus, The Corre, pero ya no fueron lo mismo. Quizá de haber durado más no se les guardara tanto cariño. ¿Quién sabe? Al menos todos ellos siguen siendo amigos.

¿Os gustaría que The Nexus hubiera tenido más éxito en WWE?