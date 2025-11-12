¿Cuál es la razón detrás de la suspensión a Drew McIntyre?

El episodio del 7 de noviembre de SmackDown terminó en caos después de que Drew McIntyre irrumpiera en el ring durante la lucha no titular entre Cody Rhodes contra Aleister Black. Tras noquear al árbitro con una brutal Claymore Kick, el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, apareció en el escenario y suspendió a McIntyre indefinidamente sin paga.

► Suspensión de Drew McIntyre obedece a razones creativas

En una primera versión se decía que la suspensión de Drew McIntyre en WWE SmackDown no fue solo un giro a nivel creativo, sino una vía para sacarlo de la televisión mientras se ausenta para filmar una película. Al menos esto fue lo que se reveló durante el episodio reciente del Wrestling Observer Radio, donde Dave Meltzer confirmó lo que los fans sospechaban tras bastidores.

«Está filmando una película».

Bryan Alvarez confirmó simplemente la ausencia de McIntyre, sin precisar fecha de retorno.

«Sí. Así que se ausentará por un tiempo».

Sin embargo, momentos después, PWInsider afirmó que lo dicho por Dave Meltzer no es cierto y que la ausencia de McIntyre se debe únicamente a una estrategia creativa en el marco de su rivalidad con Cody Rhodes, para permitirle a este último consolidar su rivalidad para el Combate de WarGames en Survivor Series, donde hará equipo junto a CM Punk y Jey Uso, para hacerle frente a The Vision. Por lo tanto, es probable que el escocés se tome unas semanas de descanso del ring, antes de que vuelva a la carga y vuelva a contender por el Campeonato Indisputable WWE.

La historia se fue construyendo en las últimas semanas, donde Drew McIntyre y Cody Rhodes han estado rivalizando por semanas. El programa del viernes comenzó con Cody Rhodes celebrando su victoria por el Campeonato de la WWE sobre McIntyre en Saturday Night’s Main Event, pero llegaron Zelina Vega y Aleister Black para provocarlos, lo que llevó a Aldis a programar una lucha entre Rhodes y Black. Precisamente, durante el combate que cerró el programa fue que McIntyre irrumpió para terminarlo por sus propios medios al decidir atacar al réferi.