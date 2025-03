¿Cuál es la misión de Will Ospreay en AEW en 2025?

La estrella de AEW Will Ospreay se sentó recientemente con Chris Van Vliet en Insight para una interesante entrevista mientras ultima los preparativos para enfrentar a Kyle Fletcher en una lucha Steel Cage en el evento de pago por visión Revolution 2025. Ya nos hicimos eco de sus declaraciones sobre CM Punk y Triple H y acerca de que si hubiera firmado con WWE la gente se estaría masturb*ndo. Además, lo leíamos hablando de que él y Kenny Omega serán vistos como Bryan Danielson y AJ Styles.

► La misión

En esta ocasión, descubrimos la respuesta de «The Aerial Assassin» a la pregunta del popular entrevistador: «¿Cuál es tu misión?«.

«Para mí, es All In. Creo que ese es el evento clave, hay 40,000 asientos. Es el show más grande que AEW hace en Norteamérica. Realmente quiero llevarlo al siguiente nivel. Quiero llenar esos 40,000 asientos. No sé cuál es la métrica exacta ni qué debemos hacer para lograrlo, pero me estoy haciendo disponible. Vivo en Inglaterra, pero siempre me mantengo disponible. Si necesito ir a Arlington, estoy más que feliz de hacerlo. Quiero ir a las escuelas, quiero hacer entrevistas en los noticieros, quiero hacer de todo. Porque siento que mi pasión se nota cuando hablo de AEW. Lo amo, amo lo que estoy haciendo. Ha cambiado mi vida por completo, hermano.

Desde la última vez que hablamos, todo en mi vida ha cambiado, ha sido un viaje increíble y estoy muy agradecido. Este es nuestro gran show, es All In por una razón. Vamos con todo en este. Así que quiero que todos estén a bordo y realmente quiero convencer a todos nuestros seguidores y fanáticos para que vengan a Arlington ese día y lo celebren con nosotros.

¿Cuál ha sido la mayor asistencia que hemos tenido en Norteamérica? Fueron 20,000 en Grand Slam, ¿verdad? Así que 20,000 en la costa este. Luego tuvimos The Forum, que fueron como 15,000 o 16,000 personas. Luego en Carolina del Norte, unas 16,000. Así que es posible, pero hay que facilitarles a estas personas el viaje, hay que hacer que sea accesible para que puedan venir. Y yo simplemente creo en esto. Quiero que todos vengan y celebren con nosotros.»

► La lucha soñada para All In

Además, Ospreay comparte con qué lucha sueña pensando en el gran evento All Elite:

«Quiero ser el evento estelar. Lo quiero. La razón por la que lo quiero es porque creo que confían en mí, y creo que los fanáticos confían en mí para representar cómo debería verse y sentirse AEW. Creo que eso dice mucho, porque nunca antes había tenido esa confianza. Incluso cuando la tuve en Japón, no era como que me dieran shows grandes en Kobe u Osaka, eventos con 4,000 o 5,000 personas, que es algo que podemos atraer.

Pero desde que llegué aquí, vine con una gran actitud y con la misión de construir un equipo. Siento que lo que sea que estuviera pasando en AEW antes de mi llegada, he ayudado a que todos estemos en la misma página. A veces me cuesta ponerlo en palabras, pero lo único que puedo decir es que siento que el público confía en mí, y no voy a romper esa confianza.»