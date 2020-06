Cuando se entrevista a una Superestrella de WWE siempre se le pregunta sobre su combate soñado. ¿Cuál sería el de Alexa Bliss? En este caso la respuesta se la dio a la periodista de FOX Sports Charlotte Wilder, quien le entrevistaba en la tarde de ayer acerca de la presentación de su próximo podcast a estrenarse en julio y que se llamará "Uncool".

Pero la entrevista no versó solo sobre este tema. También fue preguntada acerca de sus lesiones, sobre la lucha que casi disputa en WWE Evolution y que siempre fue la que quiso y sobre otras diversas actuaciones que ha tenido a lo largo de su carrera en la mayor compañía de entretenimiento deportivo del mundo.

► La lucha soñada de Alexa Bliss

El combate que siempre quiso Alexa Bliss estuvo a punto de celebrarse en noviembre de 2018 en Long Island cuando Alexa y Trish Stratus iban a verse las caras en WWE Evolution, pero la historia cambió por una conmoción cerebral que Bliss sufrió en un evento en vivo:

"Fue duro. Se supone que iba a luchar con Trish Stratus. La idolatraba cuando era pequeña, siempre la veía y estaba pegada al televisor durante las emisiones de Raw en la Attitude Era. Todo lo que hice en NXT fue como consecuencia de Trish y cuando surgió esa oportunidad de tener la lucha de mis sueños no me lo podía creer.

"Estaba muy emocionada aunque luego se transformó en un encuentro de parejas que iba a ser aún mejor porque me iba a enfrentar a Trish y Lita con Mickie James como mi compañera. ¿Podía haber algo mejor que enfrentar a Trish? Sí, enfrentar a Trish y Lita.

"Desafortunadamente me lesioné en un evento en vivo. WWE quiso que volviera al ring antes de Evolution así que tuve varias luchas más en otros eventos no televisados pero me volví a lesionar. Recuerdo aquella sensación cuando estaba con los médicos y me lo comunicaron: 'Te has vuelto a lesionar, WWE Evolution puede que se haya acabado para ti', fue uno de los mayores golpes de mi carrera".

► ¿Cuándo supo que no estaría en Evolution?:

"Me hicieron una prueba de impacto antes de viajar a Nueva York para Evolution porque había una pequeña oportunidad de que pudiera competir. Estuve en el ring el día anterior al PPV y comencé a sentir mareos y a sentir mucho vértigo. Tener una conmoción cerebral, o en mi caso varias, era la peor que me podía pasar.

"Fue literalmente cuando estábamos en el avión, camino de Evolution, cuando me dijeron que no iba a poder competir. Recuerdo que lo pasé mal pero al menos tuve la suerte de poder estar en aquel momento histórico para poder presenciarlo en directo como cualquier otro fan".

► El comienzo de la revolución femenil en WWE:

"Todo el mundo habla del comienzo de la revolución femenil con las Four Horsewomen pero no fue así, comenzó mucho antes. Comenzó con la primera lucha femenil de la historia, y después a través de la Attitude Era y a través de NXT, pasando por el primer combate por el título NXT entre Paige y Emma. Ha habido muchos momentos especiales hasta llegar a Evolution.

"Ahora las Horsewomen son la cara del movimiento, pero no se habría llegado a esta situación sin todas y cada una de las mujeres que se han subido al ring, ya fueran leyendas o trabajaran en NXT. Es divertido ver este momento como un fan más pero también puedo decir que estoy orgullosa de haber formado parte del mismo.

"La evolución de la revolución femenil lo ha sido todo. Recuerdo que cuando empecé en NXT me dijeron que había movimientos que no hacía falta que aprendiera, porque no nos iban a permitir que realizáramos nunca. La idea era hacer catfights, pero todo cambió con Paige y Emma. Recuerdo el suplex desde la tercera cuerda y otros movimientos que me hicieron pensar que algo realmente comenzaba a cambiar y que las mujeres también podíamos ser unas verdaderas atletas.

"Podemos hacer de todo y ahora nos ven de manera diferente. Respeto a las mujeres que hicieron los concursos de bikini y esos combates de sostenes porque sin ellas no estaríamos aquí; lo hicieron por y para nosotras".