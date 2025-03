¿Cuál es la diferencia entre el cambio a rudo de John Cena, Stone Cold y Hulk Hogan?

Dijo Harvey Dent, («Dos caras» para los panas), en la película, «The Dark Night»: ‘O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en el villano’.

Lo anterior aplica también para el negocio de la lucha profesional, donde sucede a veces que el protagonista que es más noble que una lechuga se convierte en un bastardo sin gloria.

El día de hoy, hagamos memoria a modo de contexto para llegar a la noticia.

En 1996 en el pague por ver, WCW Bash at the Beach, Hulk Hogan, el héroe de los niños abrazó el lado oscuro cuando macheteó con su pierna a «Macho Man» Randy Savage y nacería así Hollywood Hulk Hogan.

En 2001 en el pague por ver, WWE WrestleMania 17, Stone Cold Steve Austin, el consentido de adolescentes y adultos, le vendió su alma a Vince McMahon, luego de darle con una silla en la espalda a The Rock como si le debiera dinero y abrazar así el lado oscuro.

Llegamos así a 2025, John Cena, el luchador que por 20 años le decía a los niños que comieran sus frutas y verduras, en el premium live event, WWE Elimination Chamber, le pateó las partes blandas a Cody Rhodes y le vendió su alma a The Rock, abrazaría así el lado oscuro.

Pues bien.

A raíz de lo anterior llegaron las comparaciones.

No temáis.

Dave Meltzer tiene una opinión, vamos a echarle un ojo.

En la más reciente edición del boletín del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer compartió su opinión como periodista de lucha libre sobres los 3 acontecimientos líneas atrás mencionados.

Y cito.

«El cambio de personaje de Cena llevó a comparaciones con el cambio de villano de Hulk Hogan en WCW en 1996 y el cambio a rudo de Steve Austin en WWE en 2001. El primero fue un gran éxito, llevando a WCW a la posición de la principal compañía de lucha libre profesional del mundo durante casi dos años. El segundo fue todo menos un éxito, y llevó al fin del período de auge de la WWF de 1998 a 2001. La diferencia fue que la gente estaba cansada de Hogan y ya lo abucheaba en muchas ciudades de WCW y él era, en cierto modo, el forastero para empezar debido a su trayectoria en la WWF. Con Austin, el error fue que toda una generación de fanáticos llegó a la WWF debido a él y a su rivalidad con Vince McMahon. Austin estaba más cerca de Bruno Sammartino, un personaje no de cómic, y aunque todos sabían que no era real, lo único que no querían era que Austin vs. McMahon fuera solo otra parte del show e hizo mucho daño cuando Austin se puso del lado de McMahon. Austin, en retrospectiva, dijo que debería haber improvisado en el ring y stunnear a McMahon en lugar de darle la mano.

«Esto es diferente. Supuestamente no tendrá la misma duración que el de Hogan porque Cena dijo que se retiraba a fin de año. Por supuesto, cuando se trata de luchadores profesionales y retiros, muy pocos de los que dicen que se retiran dicen la verdad e incluso aquellos que lo hacen en ese momento, terminan en la mayoría de los casos extrañándolo y regresando. Cena tiene una carrera en Hollywood y está poniendo mucho de ella en espera por el resto del año. Pero Cena no ha sido la cara de la WWE en años. El auge actual de la WWE no se basa en Sammartino, Hogan, Rock o Austin. Cena, a pesar de todo lo que se puede decir de su larga trayectoria como la principal estrella, nunca estuvo en la cima durante un período de auge. Fue el mejor atractivo entre ellos. Pero esta audiencia no es la audiencia de Cena. No creo que haya ningún riesgo en absoluto en este caso, o realmente si alguien, incluso Rhodes, se hubiera convertido en villano. En teoría, esto se parece más a lo de Sgt. Slaughter, donde se convierte en villano, hace sus rivalidades con los mejores tipos, y luego vuelve a ser bueno una vez que el ángulo sigue su curso, y se retira como un favorito del público. Si Cena realmente se retira a fin de año, no puede irse como villano porque el gran retiro no funcionará de esa manera. Así que solo tiene una cantidad limitada de tiempo en este papel a menos que no se retire».