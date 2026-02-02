¿Cuál es el plan para Roman Reigns en WrestleMania 42?

Roman Reigns llevaba un buen rato fuera de la programación, pero reapareció en el reciente Royal Rumble, donde se proclamó vencedor, asegurándose un boleto para WrestleMania 42, donde luchará por uno de los Campeonatos princpiales en uno de los combates estelares del evento que se llevará a cabo el próximo mes de abri.

► Roman Reigns iría contra CM Punk en WrestleMania 42

WrestleMania 42 ha estado recibiendo mucha promoción y, como era de esperar, la WWE ya está preparando combates importantes tras bastidores, y tras lo sucedido este sábado en el Royal Rumble, el cartel ya empieza a tomar forma, con Liv Morgan y Roman Reigns como los nombres fijos hasta el momento por sus victorias en el Rumble.

Dave Meltzer informó en la Actualización Diaria de F4WOnline que, por ahora, el plan para WrestleMania 42 es el de enfrentar a Roman Reigns contra CM Punk por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Recordemos que el año pasado ambos se enfrentaron en uno de los eventos estelares, pero Seth Rollins también estaba en la contienda ya que fue una lucha de triple amenaza.

Meltzer también agregó que la WWE ya está elaborando otros planes para WrestleMania 42, y que incluso el otro Campeonato (que posee Drew McIntyre) ya tendría una hoja de ruta definida, con Cody Rhodes y/o Jacob Fatu como los rivales proyectados.

Solo el tiempo dirá qué sucederá en WrestleMania 42, pero primero habrá que aguardar hasta que Roman Reigns haga oficial su decisión, misma que podría tomar algunas semanas según lo indicado por Triple H en el post Show del Royal Rumble.