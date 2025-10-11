Crown Jewel: John Cena vence a AJ Styles con una lucha llena de homenajes

En un enfrentamiento lleno de emoción y homenajes, AJ Styles y John Cena ofrecieron un combate inolvidable, donde cada movimiento fue respondido y la multitud no dejó de ovacionar los intercambios de alto nivel.

El combate comenzó con AJ atrapando a Cena en un headlock, pero John respondió con su propio headlock y shoulder tackles, mientras la acción se trasladaba de esquina a esquina. Styles buscó un Attitude Adjustment temprano, pero Cena lo bloqueó y conectó un Five Knuckle Shuffle seguido de su ataque característico. AJ sorprendió con un Ushigoroshi, llevando la contienda a un constante intercambio de maniobras de poder y sumisión.

Momento clave de la lucha

Tras múltiples intentos fallidos de rendición, ambos luchadores escalaron a la parte superior de la tercera cuerda. AJ aplicó un Rack Bomb y un DDT invertido, mientras Cena respondía con un STF, un Accolade y un Walls of Jericho. El público se emocionó con tributos a leyendas como Bray Wyatt, The Undertaker y Chris Jericho. Finalmente, Cena ejecutó un Tombstone Piledriver seguido de un definitivo Attitude Adjustment para cerrar la cuenta de tres y proclamarse vencedor.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, John Cena sigue con su gira de despedida enfrentando a unno de sus grandes rivales. Mientras que AJ Styles demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores técnicos del mundo.

Los homenajes a varias superestrellas del pasado también dejaron claro que John Cena y AJ Styles, quienes están a punto de retirarse, siguen valorando su legado.