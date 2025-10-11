Crown Jewel: John Cena vence a AJ Styles con una lucha llena de homenajes

por

En un enfrentamiento lleno de emoción y homenajes, AJ Styles y John Cena ofrecieron un combate inolvidable, donde cada movimiento fue respondido y la multitud no dejó de ovacionar los intercambios de alto nivel.

El combate comenzó con AJ atrapando a Cena en un headlock, pero John respondió con su propio headlock y shoulder tackles, mientras la acción se trasladaba de esquina a esquina. Styles buscó un Attitude Adjustment temprano, pero Cena lo bloqueó y conectó un Five Knuckle Shuffle seguido de su ataque característico. AJ sorprendió con un Ushigoroshi, llevando la contienda a un constante intercambio de maniobras de poder y sumisión.

Momento clave de la lucha

Tras múltiples intentos fallidos de rendición, ambos luchadores escalaron a la parte superior de la tercera cuerda. AJ aplicó un Rack Bomb y un DDT invertido, mientras Cena respondía con un STF, un Accolade y un Walls of Jericho. El público se emocionó con tributos a leyendas como Bray Wyatt, The Undertaker y Chris Jericho. Finalmente, Cena ejecutó un Tombstone Piledriver seguido de un definitivo Attitude Adjustment para cerrar la cuenta de tres y proclamarse vencedor.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, John Cena sigue con su gira de despedida enfrentando a unno de sus grandes rivales. Mientras que AJ Styles demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores técnicos del mundo.

Los homenajes a varias superestrellas del pasado también dejaron claro que John Cena y AJ Styles, quienes están a punto de retirarse, siguen valorando su legado.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos