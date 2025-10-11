Crown Jewel: Iyo Sky y Rhea Ripley derrotan a The Kabuki Warriors

Este enfrentamiento se dio tras el rompimiento de Iyo Sky con The Kabuki Warriors. Las Kabuki buscaban que Iyo hiciera equipo únicamente con ellas, pero su amistad con Rhea Ripley llevó a la traición y, finalmente, al pactado combate entre ambas parejas.

Desde el inicio, Asuka y Kairi Sane atacaron por sorpresa. Iyo ky y Asuka se enfrentaron en intercambios rápidos de ataques, con dropkicks, suicide dives y ráfagas de patadas que electrizaron a los fans. Las Kabuki dominaron momentos del ring, combinando diving forearm, chops y un double footstomp sobre IYO Sky, mientras la acción continuaba en el ringside y las cuerdas, con constantes interrupciones y estrategias de equipo.

► Momento clave de la lucha entre Iyo Sky y Rhea Ripley ante The Kabuki Warriors

El punto decisivo llegó cuando Ripley y Iyo Sky retomaron el control tras un intercambio caótico en el ring. Después de varias ejecutado por las Kabukis, la contienda se sumió en el caos. Finalmente, Iyo Sky aprovechó la situación para conectar un Over the Moonsault decisivo sobre Kairi Sane, asegurando la cuenta de tres y proclamándose vencedoras junto a Rhea Ripley.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, IYO Sky y Rhea Ripley consolidan su alianza y envían un mensaje a The Kabuki Warriors: la traición tiene consecuencias; además podrían plantearse ir por el Campeonato de Parejas. Por su parte, Asuka podría seguir mostrando su molestia con Kairi Sane a quien ha estado manipulando.