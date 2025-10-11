Crown Jewel: Bronson Reed sorprende a Roman Reigns que rompe con los Usos

En una batalla extrema que desbordó violencia y caos, Bronson Reed se llevó la victoria ante Roman Reigns tras un enfrentamiento que incluyó ataques con objetos y intervenciones que cambiarán el rumbo de varias historias dentro de la compañía.
El combate estuvo marcado por intercambios brutales: Roman Reigns tomó la iniciativa con una serie de ataques junto a ringside —utilizando cubos, un bate de cricket y puñetazos— mientras que Bronson respondió con sillas, escaleras y una resistencia que mantuvo la contienda abierta hasta el final. La situación empeoró cuando Bron Breakker apareció entre el público y unió fuerzas con Reed, lo que derivó en una secuencia de intervenciones que incluyó a The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) y a Paul Heyman observando desde ringside.

► Momento clave de la lucha Bronson Reed vs Roman Reign

La aparición de Breakker cambió el destino del combate: tras interceptar a Roman Reigns con una spear desde la grada, la acción descendió a ringside y se desató la confusión. The Usos intentaron controlar la situación, pero en la refriega Jey Uso impactó accidentalmente a Reigns con una spear, lo que permitió que Reed ejecutara el Tsunami decisivo sobre una mesa y consiguiera la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

La derrota dejó a Roman Reigns visiblemente molesto con The Usos. Tras el combate los tres primos discutieron acaloradamente en el ring, lo que siembra dudas sobre la vigencia de la alianza familiar. Por su parte, Bronson Reed sale reforzado: la victoria le da impulso para aspirar a oportunidades de mayor perfil y pone a Roman Reigns en una posición vulnerable que otros retadores podrían explotar.

