Crown Jewel: Bronson Reed sorprende a Roman Reigns que rompe con los Usos

► Momento clave de la lucha Bronson Reed vs Roman Reign

La aparición de Breakker cambió el destino del combate: tras interceptar a Roman Reigns con una spear desde la grada, la acción descendió a ringside y se desató la confusión. The Usos intentaron controlar la situación, pero en la refriega Jey Uso impactó accidentalmente a Reigns con una spear, lo que permitió que Reed ejecutara el Tsunami decisivo sobre una mesa y consiguiera la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

La derrota dejó a Roman Reigns visiblemente molesto con The Usos. Tras el combate los tres primos discutieron acaloradamente en el ring, lo que siembra dudas sobre la vigencia de la alianza familiar. Por su parte, Bronson Reed sale reforzado: la victoria le da impulso para aspirar a oportunidades de mayor perfil y pone a Roman Reigns en una posición vulnerable que otros retadores podrían explotar.