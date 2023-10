Crown Jewel 2023: cartel actualizado

Los tiempos en que podíamos descartar presencia femenil dentro de los shows sauditas de WWE, afortunadamente, quedaron atrás (aunque esto sólo sea una estrategia de lavado de imagen por parte del gobierno del país asiático). Crown Jewel 2023 continuará con esta dinámica positiva.

¿Igualará la cifra de tres luchas protagonizadas por mujeres de Night of Champions 2023 y Elimination Chamber 2022? Cuanto menos, sabemos que habrá considerable presencia de gladiadoras, porque podemos confirmar defensa del Campeonato Mundial Femenil WWE que porta Rhea Ripley bajo un Fatal 5-Way, con Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Nia Jax y Zoey Stark como contendientes.

Más de seis meses ya inamovible de su trono, para Ripley supondrá el sexto reto titular y la cuarta vez que pone sobre la mesa dicho oro en «premium live event». Para Stark, su primera oportunidad por una correa del elenco principal.

Ya del lado varonil, la semana pasada WWE hizo oficial otra defensa, la del Campeonato Mundial de Peso Completo ostentado por Seth Rollins, ante Drew McIntyre.

A celebrarse el sábado 4 de noviembre desde Riad (aún sin recinto concretado), Crown Jewel 2023 presenta este cartel provisional.

Mami puts the Women's World Championship on the line in a Fatal 5-Way Match at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/7vTXqVHTrw