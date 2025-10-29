Críticas a WWE: «Rhea Ripley es más que Brock Lesnar»

WWE acaba de presentar de manera oficial el póster de WrestleMania 42 en el que se ve a Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk y Brock Lesnar sentados alrededor de una mesa encabezada por Triple H, que tiene a su lado a Paul Heyman. De primeras parece una buena imagen para ir abriendo boca con la epicidad que la compañía pretende llevar a su gran evento premium de 2026.

Time to run it back 🎰 WrestleMania 42 returns April 18 & 19 — be there LIVE for the sequel! 🎟️: https://t.co/B2eIbp7Wug pic.twitter.com/7veSLzYpAz — Cody Rhodes (@CodyRhodes) October 28, 2025

► El póster de WrestleMania 42

Sin embargo, algunas personas están molestas con la foto elegida en general y con la presencia en ella de Lesnar en particular. A continuación, leemos varios mensajes que fanáticos han estado lanzando en redes sociales para mostrar su descontento:

«Si Brock Lesnar se retira mañana será una gran historia para un día pero no tendrá ningún impacto en el futuro de la compañía. Si Rhea Ripley se retira mañana, la empresa estaría en problemas».

«Ni Rhea Ripley ni IYO SKY están en la imagen. Pero Brock Lesnar sí, ¿porqué…?».

«Las mujeres han sido fundamentales en la WWE durante el último año, incluyendo NXT y EVOLVE. También ofrecieron el mejor evento premium con Evolution. Se puede argumentar que Rhea Ripley es la mayor estrella de WWE actualmente y en los últimos 5 años ha tenido mejor carrera que Brock Lesnar. ¡Pónganla en el póster!».

«Rhea Ripley es más grande que Brock Lesnar. Rhea Ripley es una megaestrella certificada de la lucha libre. Similar a otras estrellas que han definido generaciones. El 36% de la audiencia es femenina. ¿Saben por quién están comprando sus boletos? Rhea Ripley. ¿Saben por quién no van a comprarlos?».

«Que Brock Lesnar esté en promociones como esta en lugar de Rhea Ripley es monstruoso. ¿Por qué no poner el foco sobre el talento joven que también es muy popular?«.

Esta es la queja más habitual. También se menciona que no hay ningún título mundial en la imagen (Cody Rhodes es el Campeón WWE actualmente). Se dice además que es una copia de otros pósters populares. O se habla de otras Superestrellas WWE que podrían ser incluidas. Ahora preguntamos a los lectores de SuperLuchas: ¿qué opinan del póster? ¿Debería estar Rhea Ripley? ¿Es más grande en 2025 que Brock Lesnar?