Críticas a AEW por no rendir tributo a Hulk Hogan

AEW en general y Tony Khan en particular están siendo objeto de críticas en estos momentos por no pronunciarse sobre el fallecimiento del legendario Hulk Hogan. Hoy nos acordamos de cuando «El Inmortal» se declaró fanático de la compañía en 2023, a pesar de que en 2020 su presidente reveló que estaba vetado de sus shows.

Desde el nacimiento de «Dónde Luchan Los Mejores» nunca habría ocurrido nada realmente con el luchador; sin embargo, por algún motivo no ha habido ninguna reacción de su parte al conocerse su repentina muerte a la edad de 71 años el pasado 24 de julio mientras se encontraba en su casa en Clearwater, Florida (Estados Unidos).

Y como era de esperar, los comentarios contra All Elite Wrestling no se hicieron esperar:

«No estoy seguro de por qué una importante empresa de lucha libre no puede reconocer el fallecimiento de un personaje ficticio que cambió absolutamente el negocio para mejor e influyó en tantos…». (@davidpenzer)

«¡Qué mala espina AEW no rendir homenaje a Hogan! Impensable. No lo entiendo para nada. No le veo ninguna ventaja a no hacerlo». (@MarkMaddenX)

«Me gusta AEW pero no han demostrado clase y están actuando de mala manera al no reconocer la muerte de Hulk Hogan. De hecho, todas las principales organizaciones de lucha libre profesional estadounidense que no son propiedad de Tony Khan lo han reconocido. MLW, TNA y WWE mencionaron a Hulk Hogan hoy». (@WilsonTJared)

«AEW es una empresa de lucha libre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hubo un homenaje para Hulk Hogan?

Ni un tuit. Ni un cartel. Nada. Rocky Johnson, Sika, Scott Hall tampoco trabajaron en AEW, pero como él hizo global a WWE, algo que nadie había logrado en su época, tengan algo de vergüenza».