Críticas a AEW por el ring de Grand Slam: Australia

Grand Slam: Australia fue un éxito para AEW. La calidad de las luchas, la venta de boletos, las interacciones en Internet… Pero hubo un detalle que no gustó a nadie: el tamaño del ring.

► Un ring inusual

Luchadores como QT Marshall han intentado explicar la razón de ello:

«El ring de AEW es un diseño que solo AEW tiene. Es muy raro que una empresa independiente (o incluso una empresa grande) tenga un ring de 20 pies. Este ring es de 18 pies. TNA lo ha estado usando durante años, al igual que la antigua ROH. ¿Por qué esto es un tema de conversación? No es la primera vez que usamos un ring de 18 pies».

Pero sus palabras no han calmado los ánimos. Ya no de los fans sino de otros como Buddy Matthews (eliminó el tweet), oriundo del país oceánico, que perdió ante Kazuchika Okada en un combate por el Campeonato Continental:

«Mis pensamientos después de #AEWGrandSlamAustralia – ¡Si no hubiera sido un maldito ring de lucha de 16×16!

1: No me habría destrozado el tobillo en mi entrada por los agujeros en el acolchado.

2: Okada no habría podido poner su pie en la cuerda y yo sería campeón.

Las cosas pasan…».

Y luego también encontramos a quienes no critican pero tampoco defienden, como la luchadora de TNA Steph De Lander:

«La gente discutiendo sobre el ring que usó AEW…

Déjenme decirles, de entre todos los rings de lucha en Australia, les prometo que eligieron el mejor por mucho. No hay otro ring en el país en el que preferiría caer, jaja».

Mfers be arguing about the ring AEW used

