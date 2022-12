“Metí a Tony Khan en White Claws. Realmente se metió en eso, así que ahora, lleva una bolsa de lona llena de White Claws. Si vamos a un restaurante y no tienen White Claws, sabes que hay una bolsa de lona de White Claws debajo de la mesa y eso es lo que todos beben. Raramente verás cerveza en la fiesta posterior (en AEW). Tendrás que traer la cerveza tú mismo si quieres beber cerveza. Regresamos al hotel y (Tony) organiza una fiesta. Esto sucede todas las semanas. Eventualmente, después de una hora o dos, ordenará alrededor de 100 hamburguesas Whopper sin ningún motivo”.

Joey Janela contaba recientemente en el podcast Doughboys que Tony Khan acostumbra a estar de fiesta con los luchadores de AEW. O al menos cuando él trabajaba allí.

► Tony Khan, de fiesta con luchadores de AEW

Algo que no le ha parecido nada bien a Jim Cornette, como el promotor comenta en un reciente episodio de su podcast, The Jim Cornette Experience.

“Si los muchachos pueden decir, lo quieran o no, en Twitter o en público frente a Dios y todos, sí, Tony sale y se divierte con todos los chicos y hacen esto y aquello y se quedan despiertos toda la noche y ya sabes, si estás en esa camarilla, entonces recibes un trato preferencial. E incluso si no reciben un trato preferencial, porque están en esa camarilla, todavía has establecido que el jefe se queda despierto toda la noche de fiesta con los malditos muchachos”.

Una vez más, al menos para quien escribe estas líneas, las palabras de Cornette no tienen ningún sentido. Son criticar por criticar. Por lo que sabemos, estas fiestas se han llevado a cabo durante un tiempo y que sepamos nunca ha habido ningún problema relacionado con ellas. De Khan sabemos también que es amigable con sus empleados, pero nunca hemos oído ni leído nada sobre un trato preferencial, de lo cual alguien se hubiera quejado de ser así. Y que se quede despierto toda la noche, tampoco es un problema.