Critican a Hulk Hogan por apoyar a Donald Trump

Hulk Hogan estuvo apoyando a Donald Trump en el reciente mítin que el candidato a presidente de Estados Unidos realizó en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí, «The Hulkster vivió un momento incómodo cuando no pudo hacer el clásico movimiento de romper su camiseta. Y como pasara en septiembre, el ex luchador vuelve a ser objetivo de las críticas.

► Hulk Hogan apoya a Donald Trump

En esta ocasión, quien lo ataca es el comediante Jordan Klepper:

“Creo que lo que vi en ese evento fue a Donald Trump viéndose pequeño. Y es la gente que trajo con él. Si estás presentando tu ‘argumento final’ al mundo y lo mejor que tienes para ofrecer es a Dr. Phil y Hulk Hogan, estos de la lista D que están ahí. Y solo con enojo y chistes malos que no funcionan, chistes ofensivos y racistas que parecen garabatos en la pared de un baño hechos por hombres mediocres. Bueno, ¿si esa es tu oferta final? Ese es tu partido, ese es tu equipo, ¿qué tienes? Y entonces veo eso, y son 18,000 personas. Pero, de alguna manera, hizo que 18,000 personas y todo el evento y todo el partido parecieran insignificantes.”

Y ante las críticas, la leyenda viviente de la WWE contesta así:

“Hermano, todavía tengo esa ‘Trump Pump’ en marcha, amigo. Pero lo raro es que he estado viajando por todo el país con Real American Beer, mi cerveza nueva, y anoté un montón de estados en los que estuve: Wisconsin, Ohio, Arkansas, Minnesota, Georgia, Florida, Texas, Rhode Island, Massachusetts, Illinois, Idaho, Nebraska, Michigan, y en todos lados a los que voy, miles de personas se forman para saludarme. Todos están con Trump. Así que escucho lo que dices sobre las encuestas, y que es algo parejo y podría estar reñido, pero déjame decirte algo: no creo en las encuestas, va a ser una victoria aplastante. Al final del día, toda América quiere volver a ser América, no como era antes, sino como debería ser, hermano. Trump está en su mejor momento.”

