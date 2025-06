Critican a CM Punk por apartar a un niño fanático

CM Punk está en Arabia Saudí ultimando los preparativos para desafiar a John Cena por el Campeonato Indiscutible WWE el sábado durante Night of Champions. Probablemente va a ser la última vez que los dos iconos se enfrenten así como también revelen el capítulo final de su memorable rivalidad.

► El niño fanático

Demasiado sobre lo que hablar con este próximo combate pero entre medias se ha colado el video que vemos a continuación en el que se ve al «Best in the World» apartando a un niño fanático que quería tomarse una foto con él.

CM Punk has arrived in Saudi Arabia for his first-ever PLE appearance at Night of Champions. pic.twitter.com/i5Zgw6H6bo — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) June 26, 2025

► Las críticas

Como era de esperar, muchos usuarios de redes sociales no tardaron en criticar al luchador. Algunos mostrando otro video de LA Knight atendiendo a otro joven fan, aunque en ese caso sí parece un evento dedicado a ello:

Hey @CMPunk here’s a wrestler leading by example, be kind. YEAH!pic.twitter.com/szcHWsNMQO — Dominic Booth (@processangel1) June 26, 2025

Otros le dice a Punk que está bien no estar del todo a gusto en el país pero que eso no quiere decir que tenga que comportarse de malas maneras con los fanáticos. También hay quienes simplemente no entienden por qué apartó al niño. Unos mencionan a otras Superestrellas WWE como Roman Reigns diciendo que él nunca haría eso, aunque en el pasado surgieron algunas historias que indicarían lo contrario. Hay quienes califican de hipócrita a Punk por tratar mal a un fan aludiendo a que criticaría a otros luchadores por hacerlo. Un adjetivo que ya ha usado Cena para criticar a su oponente por luchar en una Arabia Saudí que en el pasado criticó.