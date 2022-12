Cris Cyborg y su ‘jefe’ Scott Coker: Me respeta

La campeona del peso pluma femenino de Bellator, Cris Cyborg, ha dado una actualización sobre su situación contractual actual y la probabilidad de que vuelva a firmar con la promoción dirigida por Scott Coker.

Durante una reciente entrevista con Marc Raimondi de ESPN MMA, Cyborg evaluó sus planes futuros una vez que haya completado su segunda aparición en el boxeo este fin de semana en Omaha, Nebraska.

«Después de esta pelea, volveré a entrenar MMA. Por supuesto, quiero hacer las dos cosas a la vez… Pero el número uno, para mí, son las MMA», dijo Cyborg. «Sí, (sigo siendo agente libre). Pero me encanta trabajar con Scott Coker. Vamos a ver. Creo que seguiremos trabajando juntos. Tengo una buena relación (con él). No es sólo mi jefe, somos socios… Me respeta«.

Tal vez insistiendo en su deseo de quedarse, Cyborg también subrayó la expectativa de que defenderá su cinturón de nuevo en 2023, nombrando a Cat Zingano como la probable próxima retadora.

El pasado mes de julio, «Alpha» reclamó su oportunidad al vencer a Pam Sorenson, un resultado que supuso su tercer éxito consecutivo. Aunque Zingano ha afirmado que tiene «garantizada» una oportunidad por el campeonato en los próximos tres meses, Cyborg espera que el combate se celebre el próximo verano.

«Tengo mi título y me estoy preparando para defenderlo. Creo que la próxima será Cat Zingano. Ella realmente necesita dejar de correr y aceptar pelear«, aseguró Cyborg. «Entonces vamos a ver… Ella es una gran rival. Todo el mundo sabe quién es ella; gran nombre…. Creo que va a ser (en el) verano».