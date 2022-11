La campeona del peso pluma femenino de Bellator, Cris Cyborg, ha respondido a la reciente llamada de la número 1 de la libra de boxeo, Katie Taylor.

Durante una reciente entrevista con Henry Cejudo, Cyborg respondió a la llamada de Taylor.

«Todo lo que haces, quieres ser el mejor en lo que haces. Puede que empiece a decir: ‘No al boxeo temprano’, pero si tengo una oportunidad de pelear por el cinturón… Como Katie Taylor. Ella me llamó ayer. Peleó y ganó. Enhorabuena», dijo Cyborg. «Ella dijo que si los fans quieren ver esta pelea. Si quieren ver esta pelea, voy a estar dispuesta a hacerlo. Me siento muy bien teniendo mi nombre ahí… Sé que hice muchas cosas en MMA, pero para mí es un sueño. Voy a trabajar muy duro. Seguro que no va a ser fácil, pero voy a dar lo mejor de mí».

Una súper pelea entre Cyborg y Taylor seguiría dejando en suspenso el reinado del título de Bellator de Cyborg. Se espera que se enfrente a la ex retadora del título de UFC Cat Zingano para su próxima pelea por el título.

Cyborg defendió por última vez el cinturón contra Arlene Blencowe en Bellator 279 en abril. En Bellator 238 se impuso a Julia Budd y ha defendido el título en cuatro ocasiones. Taylor derrotó a Amanda Serrano a principios de este año en un enfrentamiento entre el número 1 y el número 2 de la libra por libra. Está considerado como uno de los mejores combates de la historia del boxeo femenino.

El calendario de un combate entre Cyborg y Taylor es incierto, aunque parece que ambas partes están interesadas en que la pelea llegue a buen puerto.