Hiroshi Tanahashi, la estrella de New Japan Pro Wrestling se encuentra en su gira de despedida, misma que culminará el 4 de enero en Wrestle Kingdom 20, donde se enfrentará a un rival por definir, y del que muchos rumoran que podría tratarse de Shinsuke Nakamura, quien actualmente trabaja para WWE.

► Dave Meltzer analiza posible combate de Shinsuke Nakamura en NJPW

Aunque los rumores de que Nakamura sea el oponente de Tanahashi el próximo 4 de enero de 2026, existiría un punto de quiebre para que este combate se dé, dado que NJPW cuenta actualmente con una relación con AEW (rival de WWE), aunque habría una situación que podría jugar en favor de que la lucha se materialice, ya que Nakamura es un viejo amigo de Tanahashi, y muchos creen que las partes podrían llegar a un acuerdo.

Al respecto, durante la última edición de «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer ofreció la información más reciente sobre lo que ha oído acerca del potencial combate y cuándo podría anunciarse oficialmente.

«Sé que el nombre de Nakamura se ha mencionado mucho; hay mucha política de por medio ahora mismo, pero creo que algunos de los combates clave, algunos de los combates principales del Tokyo Dome, deberían anunciarse, si no el domingo, quizás para el martes de la semana que viene«.

NJPW celebrará el evento «Final Homecoming» el 2 de noviembre en Gifu, Japón, ciudad natal de Tanahashi, y ese será el último gran evento de NJPW antes de Wrestle Kingdom 20, por lo que cualquier noticia relevante que surja durante el evento se hará oficial en los días posteriores, si es que no sucede en el mismo evento. Pese a las barreras que podrían existir entre WWE y AEW (quien tiene una relación con NJPW), Meltzer señaló previamente que el presidente de AEW, Tony Khan, podría no estar tan en desacuerdo con la idea como algunos creían inicialmente, aunque en abril se habló de que Sting podría presentar a Lex Luger en el Salón de la Fama WWE, pero la propuesta nunca se concretó, principalmente debido a la rivalidad entre WWE y AEW.