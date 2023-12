Covington: «Sería un honor resolver problemas con Garry en una pelea»

La próxima pelea de Colby Covington será crítica. Es seguro decir que el evento principal de UFC 296 no fue como todos esperaban a principios de este mes.

Después de casi todo el año de preparación, Covington regresó a la acción para una tercera oportunidad indiscutible por el título welter de UFC, posiblemente inmerecida, en su carrera.

Desafortunadamente para «Chaos», la tercera vez no fue la vencida ya que fue profundamente sofocado en una actuación inusual cuando el campeón Leon Edwards logró una victoria por decisión unánime 49-46 en todos los ámbitos.

UFC 296 fue una semana de pelea llena de personajes con la categoría de peso de 170 libras acaparando la mayor parte de la atención. Al comenzar la semana, el contendiente invicto 13-0, Ian Machado Garry, se había convertido en uno de los temas más candentes en el deporte por una variedad de razones, tanto dentro como fuera de la jaula.

A lo largo de las semanas previas, Covington, vocalmente intrépido, disparó contra casi cualquier compañero luchador sobre el que le preguntaron, incluida la vida personal de Garry. Garry fue criticado por la comunidad, y por el campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland , después de que apareciera en línea un libro publicado hace una década por su esposa Layla Anna-Lee, titulado Cómo ser un WAG.

Desde entonces, Anna-Lee salió del armario y afirmó que el libro era una parodia y que no debía tomarse en serio. Covington no pudo evitar responder cada vez que le preguntaron sobre el joven de 26 años.

“Es gracioso porque todas las personas que se han tomado [la charla basura] como algo personal en el pasado, durante el tiempo, después de que sus cheques se liquidan en sus bancos, se dan cuenta: ‘Oye, hombre. De hecho, aprecio todo lo que hiciste. De lo contrario, me habrías hecho mucho más dinero si hubieras estado callado y actuado como un mudo. Pero el hecho de que hablaste y lo hiciste con más animosidad para la pelea, eso me hizo ganar más dinero a largo plazo. Así que gracias, Colby.

“Hay un tipo que es un legítimo cornudo y le he llamado la atención por eso. Solo dije la verdad, dije: ‘Eso es asqueroso, eres un cornudo y tu esposa es una señora vil’. Ella vende libros que promueven ser una ‘WAG’, ser esposa y novia. No voy a permitir que el mundo no se dé cuenta de eso. Lo pondré en primer plano y me aseguraré de que todos hablen de ello y lo convertiré en una broma para ustedes”.

Al final, Garry no terminó peleando en UFC 296 en su enfrentamiento programado con Vicente Luque después de que enfermó de neumonía durante la semana de peleas en Las Vegas. Desde entonces, “The Future” tuvo un enfrentamiento previamente cancelado con Geoff Neal , ahora programado nuevamente para tener lugar en UFC 298 en febrero.

Inmediatamente después de su derrota ante Edwards, Covington apuntó a su compañero veterano contendiente de peso welter Stephen “Wonderboy” Thompson como la mejor opción para su próximo oponente. Sin embargo, si surge la posibilidad de tener en sus manos a Garry, Covington está totalmente de acuerdo.

“Estaba bastante enojado. Creo que probablemente quiera resolver las diferencias en el octágono. Da la casualidad de que me gusta pelear en el octágono, así que si es necesario que suceda algún día, sería un honor para mí resolverlo.

«Es simplemente alguien que ha estado hablando mal en los medios, que me ha estado lanzando algunos términos y nunca hizo nada ni logró la mitad de lo que yo he logrado en el deporte, así que tuve que devolvérselo y simplemente decirle la verdad». . Eso lo hizo callar, pero tengo el fuerte presentimiento de que tendrá algo más que decir muy pronto”.