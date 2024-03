Covington no está impresionado con el debut del Michael Page en UFC

Colby Covington no se vende en Michael Page después de UFC 299. Page (22-2 MMA, 1-0 UFC) se convirtió en un peso welter clasificado después de frustrar a Kevin Holland (25-11 MMA, 12-8 UFC) en camino a una victoria por decisión unánime en su debut promocional el sábado pasado.

Como era de esperar, el ex retador al título en múltiples ocasiones Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) fue fundamental en su análisis de la victoria del “MVP” sobre Holland.

“Ese tipo es basura. Es un vagabundo. Quiero decir, mira su última pelea antes de eso. Le ganó un tipo que pelea en los casinos indios. Mike Perry lo venció. Vimos cómo la experiencia de Mike Perry terminó en UFC: un tipo con la nariz torcida, aplastada y noqueada como tres o cuatro veces seguidas. Simplemente se nota: el niño simplemente está entusiasmado. Están tratando de exagerarlo.

“Le están dando un tipo como Kevin Holland que es un completo desastre; quiero decir, un luchador 50/50 en el mejor de los casos en la división. ¿Y eso es todo lo que pudiste hacer? ¿Solo esa patética pelea y esa patética huelga? Eso no fue entretenido, hombre. No funciona. Sólo funciona cuando eres bueno y estás en la cima de la división, no cuando estás peleando contra matones que ni siquiera deberían pelear en UFC en primer lugar. Así que no hice nada al respecto. Acabo de ver otro cheque de dinero fácil si el UFC alguna vez quiere darme eso en el futuro”.

Covington ahora está buscando a Ian Machado Garry después de quedarse corto contra el campeón de peso welter Leon Edwards en diciembre pasado en UFC 296.