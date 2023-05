Covington: «Muhammad peleó por nada en UFC 288»

Colby Covington no ve a Belal Muhammad peleando por el título de peso welter de UFC en el corto plazo. Muhammad (23-3 MMA, 14-3 UFC) derrotó a Gilbert Burns (22-6 MMA, 15-6 UFC) en el evento coestelar de UFC 288 del sábado pasado en el Prudential Center en Newark NJ.

Una pelea que fue declarada título. eliminador por el presidente de UFC Dana White. Pero a Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) se le prometió primero su oportunidad por el título, y Muhammad tendrá que esperar hasta desafiar al campeón Leon Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC).

“Estaban peleando por nada (el sábado por la noche)”.

Con Edwards vs. Covington aún por programar, el ex campeón interino dijo que Muhammad, quien no ha perdido en 10 peleas consecutivas, necesitará otra victoria antes de tener su oportunidad de ganar el oro.

“¿Crees que se quedará fuera hasta principios de 2024? Porque ahora esta pelea por el título se retrasará hasta finales de año. Ya sabes, otoño, invierno. Entonces, ¿crees que solo podrá sentarse? ¿Tiene ese tipo de poder de estrella para sentarse y luego tomar su decisión? No, tendrá que pelear de nuevo. Y con razón”.

Los planes originales de UFC eran hacer del cartel Fight Night del 22 de julio en Londres un pago por evento encabezado por Edwards vs. Covington, pero Edwards quería más tiempo antes de hacer su próxima defensa del título después de retener su cinturón contra Kamaru Usman en UFC 286 en Marzo. Edwards ha dicho que está pensando en UFC 294 en octubre .

“Sé que están empujando (la lucha). No lo sé, están buscando agosto, septiembre ahora es mi suposición. Todavía no tienen nada cerrado. Cuanto antes mejor para mí. Ustedes saben cómo me quedo. Estoy listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, si es hoy, estoy listo. Si es mañana, estaré listo.

“Si es por largo que sea, es solo una formalidad. Todo el mundo sabe que Leon no es más que un marcador de posición. Y su nuevo nombre es ‘Edwards con coeficiente intelectual bajo’ porque, muchachos, quiero que investiguen un poco sobre él. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Qué hizo él, incluso pasó la escuela secundaria? Debido a que su coeficiente intelectual es tan bajo, es tan estúpido como Biden”.