Covington: “Khabib evitó peso welter por mi culpa”

Colby Covington cree que el miembro del Salón de la Fama de UFC, Khabib Nurmagomedov, evitó deliberadamente subir al peso welter.

Nurmagomedov tuvo una carrera perfecta en MMA, quedando invicto en 29 peleas con tres defensas del título de peso ligero contra Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje. Una cosa que “El Águila” nunca intentó fue perseguir un segundo título de UFC, pero Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) cree que no habría sido capaz de manejar el estilo de lucha descarnado de los pesos welter como él. hizo.

“Nunca llegó a las 170, porque el hombre está aquí. Él no quiere pelear con el hombre. Conocía al hombre que tenía un gran estilo para él, el tipo que era mucho más completo, podía llenar sus derribos, estar en su cara y golpear, y ponerle volumen, y no se rompe con el cardio. Como, eso es lo que mejor hago. Lo habría acompañado. Entonces, él y Makhachev necesitan cerrar sus malditas bocas. Todos hablan y no caminan como yo.

Después de que el campeón de peso welter Leon Edwards retuviera su título contra Kamaru Usman en el evento estelar de UFC 286 del sábado, el presidente de UFC, Dana White, declaró a Covington como el contendiente número uno. Covington voló a Londres para participar como suplente en la pelea por el título, pero no se necesitaban sus servicios.

Con muchos peleadores compitiendo por una oportunidad contra Edwards, el campeón de peso ligero y protegido de Nurmagomedov, Makhachev, también incluyó su nombre en la mezcla . Pero Covington dijo que tanto la lucha de Nurmagomedov como la de Makhachev no serían rival para su estilo estadounidense de primer nivel.

“Ha sido el momento correcto, el lugar correcto. Han podido pelear contra tipos que no tenían experiencia en la lucha libre. Si pelearon contra un tipo que era un luchador de nivel estadounidense, como un luchador de nivel olímpico, los van a fumar. Ni siquiera va a ser competitivo. La lucha libre estadounidense es mucho mejor, mucho más revolucionada y simplemente un mejor estilo de lucha que funciona en el UFC. Estos muchachos acaban de ser capaces de capitalizar. Momento correcto, lugar correcto con los emparejamientos correctos”.