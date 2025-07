Covington interesado en pelear con Pimblett

Colby Covington tiene la mira puesta en una de las mayores estrellas de la UFC. Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) no ha competido desde su derrota por nocaut ante Joaquín Buckley en la pelea estelar de UFC on ESPN 63 en diciembre pasado. El excampeón interino de peso wélter ya no busca enfrentarse a contendientes en ascenso y solo busca peleas consolidadas.

«No he terminado con la UFC. Aún tengo algunos asuntos pendientes, pero quiero peleas grandes, peleas de alto nivel, peleas de tipo miembro del Salón de la Fama en su primera votación… peleas de legado» .

Tras entrenar como asistentes al rival Covington en la temporada 33 de «The Ultimate Fighter», Michael Chiesa esperaba enfrentarse a Covington a continuación. Sin embargo, «Chaos» ha centrado su atención en Paddy Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC), con quien tuvo un altercado durante UFC 314.

«Creo que la pelea contra Paddy Pimblett es interesante. Ya tiene un nombre, pero solo porque tiene acento inglés y un corte de pelo tazón. De hecho, es más grande que yo. Es un luchador de peso. Baja mucho de peso».

Sin embargo, Pimblett parece tener más atención a la que atender después de enfrentarse al recién coronado campeón de peso ligero Ilia Topuria después del evento principal del UFC 317 del sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas.