Covington critica a Strickland por pelea junto a la jaula en UFC 296

Colby Covington fue acusado de cruzar verbalmente la línea antes de UFC 296 el fin de semana pasado, pero el contendiente de peso welter cree que un hombre fue demasiado lejos físicamente la noche de la pelea.

Gran parte de la atención en el evento estuvo puesta en «Chaos», quien buscaba finalmente alcanzar la gloria del título en el tercer intento. Pero fracasó en esa tarea, con Leon Edwards dominándolo en el camino hacia una victoria por decisión.

Si bien Covington ha sido objeto de muchas críticas en los días posteriores, gran parte de la discusión posterior al evento se ha centrado en un peleador estadounidense diferente, franco y a menudo controvertido, el campeón de peso mediano de UFC Sean Strickland.

Después de una acalorada conferencia de prensa con el oponente de UFC 297, Dricus Du Plessis , el viernes, la pareja se sentó muy cerca uno del otro dentro del T-Mobile Arena.

Y después de que la transmisión mostró a los dos hombres en una vista previa de la tarjeta del próximo mes en Toronto, Strickland aprovechó la oportunidad para atacar a «Stillknocks», lo que obligó a la seguridad a intervenir .

Desde entonces, muchos han llamado al capo del peso mediano para el movimiento, y eso incluye a Covington.

Si bien apuntó a muchos durante la semana de peleas de UFC 296, incluidos Edwards, Stephen Thompson y Tony Ferguson, quizás los tiros más notables que recibió Covington fueron los de Strickland. «Tarzán» criticó al ex campeón interino por involucrar al difunto padre de Edwards en una charla basura con la prensa.

Después de haber criticado a Strickland por sus comentarios y payasadas anteriores, Covington fue informado sobre su enfrentamiento junto a la jaula con Du Plessis. El contendiente de peso welter calificó a su homólogo de 185 libras como un «responsable» para UFC.

«Ha estado hablando y nada de lo que dice tiene sentido. ‘Oh, Colby va a la policía’, hermano, llamaste a la policía hace un par de semanas, amigo, cuando había alguien en la puerta de tu casa, y luego disparaste. -Lo azotó en medio de la calle. Creo que primero debe preocuparse por lo que tiene que resolver con el sistema de justicia antes de siquiera hablar de pelear.

«Ese tipo es un desastre, amigo. Ese tipo seguramente hará algo estúpido en los próximos años. No escuché eso (el ataque de Strickland a Du Plessis). Pero no me sorprende. Ese tipo no toma muy buenas decisiones. Es un lastre para la compañía. Es triste lo que ha hecho. Me siento mal de que UFC tenga que lidiar con él como un campeón. Simplemente no sabes qué va a decir a continuación o qué va a hacer… Es vergonzoso, amigo. Estás en un evento profesional, vas a pelear contra el tipo en una pareja. de meses. ¿Qué estás haciendo, hombre?»