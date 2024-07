Covington critica a Muhammad y a Edwards

Colby Covington no vio UFC 304, pero eso no impidió que el tres veces perdedor de la pelea por el título de peso welter compartiera públicamente su opinión sin educación sobre el evento principal entre Leon Edwards y Belal Muhammad .

Muhammad se convirtió en el campeón indiscutible de las 170 libras el fin de semana pasado después de derrotar a Edwards por decisión unánime con una actuación impresionante en Co-op Live en Manchester, Inglaterra. En una entrevista con Submission Radio , Covington dijo que no estaba sorprendido por el resultado porque no creía que Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC) llegara a UFC 304 con algo que demostrar después de que Edwards lo venciera en diciembre pasado para retener su título.

“No realmente, solo porque sé que Leon ganó tanto dinero en la última pelea conmigo, que no creo que tenga hambre más. Creo que ha perdido su motivación. No tiene nada más por lo que luchar. ¿Por qué está luchando? Ya ha logrado todo lo que se propuso hacer. Ha llegado a la cima de la montaña. No es el tipo de chico que va a ser derribado, se va a levantar y peleará más duro. Es un desertor. Lo ha demostrado en el pasado, y se puede decir que ya no tiene esa hambre.

“No sé qué pasó en la pelea ni cómo fue, pero puedo decirte que sabía que Leon no iba a estar motivado. Creo que fue la última vez que lo vimos. Ahora Leon puede regresar a las preliminares, donde pertenece”.

Aunque Covington (17-4 MMA, 12-4 UFC) nunca ha peleado con Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC), tienen un historial de intercambiar insultos . Entonces, aunque Muhammad logró dos cosas el fin de semana pasado que Covington no logró al vencer a Edwards y reclamar el título indiscutible de peso welter de UFC, la evaluación de Covington sobre el nuevo campeón fue la que se esperaba.

“El tipo es un cobarde. La única vez que (Belal Muhammad) quiso pelear conmigo fue cuando ya tenía una pelea por el título firmada, sellada y entregada. Esa es la única vez que ha querido pelear conmigo, de lo contrario nunca ha dicho mi nombre porque es un pequeño cabrón. Él sabe lo que le haría. Si me cruzo con él, ya no será campeón. Ya no será un hombre. Aceptaré su tarjeta de hombre… Me encantaría pelear con él. Espero que esa pelea suceda. Haré lo que sea necesario para llegar a eso”.