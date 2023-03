Court Bauer: “WWE hirió de muerte a MLW“

En 2022, MLW demandó a la WWE acusándola de intentar socavar a la competencia y monopolizar el mercado de la lucha libre profesional, así como también de haber interrumpido un acuerdo de transmisión que hubiera sido un antes y un después para la compañía; añadiendo además que el imperio intentó robar talento contratado por ellos. En un primer momento, la demanda fue desestimada, pero entonces Major League Wrestling presentó una queja enmendada. De ello estuvo hablando su CEO, Court Bauer, recientemente en Talk Is Jericho.

Today's @TalkIsJericho is with @MLW CEO, founder, and promoter @courtbauer, who is talking to @IAmJericho about the promotion debuting on @reelzchannel. Plus, he sheds light on his antitrust lawsuit against WWE! https://t.co/DuQJNWBKDd

— Web Is Jericho (@WebIsJericho) March 8, 2023