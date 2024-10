Costco Guy AJ: «Me gustaría seguir en AEW»

«Costco Guy» AJ, cuyo nombre real es AJ Befumo, es una personalidad de redes sociales que se hizo popular junto a su padre, Eric «Big Justice» Befumo, gracias a sus reseñas humorísticas de productos de Costco. Su contenido se volvió viral rápidamente, acumulando millones de vistas y convirtiéndolos en celebridades de internet. Después de una extensa experiencia en la escena independiente, llamó la atención de la lucha libre profesional al firmar un contrato de una sola lucha con AEW que lo llevará a enfrentar a QT Marshall en la Zero Hour de Full Gear; en realidad, primero hizo una aparición en All Out.

Costco Guys’ Big AJ Talks To Us About AEW Deal, His Pro Wrestling Career, And Big Justice’s Future In Wrestling @ajbefumo @AEW @BroBible https://t.co/q6jA8c0FNi

Pero no quiere que todo quede ahí, como le dice a BroBible, sino continuar su relación con «Where The Best Wrestle» después del 23 de noviembre.

«Por supuesto, fui luchador profesional independiente durante muchos, muchos años, y cuando pasó todo esto de las redes sociales y AEW se acercó, fue un verdadero honor. Volver al ring es algo que no sé si esperaba, pero estoy muy, muy feliz de estar aquí. Estoy muy contento con cómo va todo en AEW. Así que tenemos un contrato de una sola lucha, pero estoy muy abierto a hablar sobre el futuro. Me encantaría continuar con AEW si existe esa posibilidad”.

De momento, este combate se suma a MJF vs. Adam Cole o Roderick Strong (el primero en ganar tres combates) y Jay White vs. «Hangman» Page en el cartel del PPV que tendrá lugar en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Será el penúltimo pay-per-view de la casa Élite en 2024. El último, como en 2023, será Worlds End el 28 de diciembre en la Addition Financial Arena en Orlando, Florida. Así que veremos cómo le va en su lucha a «Costco Guy» AJ y si realmente sigue en AEW.

Before Big Boom AJ (@ajbefumo) w/ #BigJustice faces @QTMarshall at #AEWFullGear Zero Hour on Sat, 11/23 LIVE from @PruCenter

He’ll be a guest on @FallonTonight, hosted by @jimmyfallon TONIGHT at 11:35pm ET on NBC

Get your AEW Full Gear tickets NOW at https://t.co/UN1cNj1SFY https://t.co/ZqUiCkuiYX pic.twitter.com/AFd3Y9fxbW

— All Elite Wrestling (@AEW) October 28, 2024