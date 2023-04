Costa quiere pelear contra Blachowicz en UFC 288

Paulo Costa pidió una pelea con Jan Blachowicz en el próximo evento UFC 288, y Blachowicz respondió con su versión de la historia.

Con UFC 288 perdiendo su evento co-principal programado entre Charles Oliveira y Beneil Dariush , el presidente de UFC, Dana White , dijo que la promoción todavía estaba trabajando en un nuevo evento co-principal para la cartelera del 6 de mayo en Newark, Nueva Jersey.

Costa llamó a Blachowicz por el cartel de 205 libras en un tweet el miércoles.

May 6 ppv event is in trouble. Jan blachowicz vs Costa could be the salvation. I go up 205 on all juice 🥤 . Let me know @ufc — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) April 19, 2023

El evento ppv del 6 de mayo está en problemas. Jan blachowicz vs Costa podría ser la salvación. Subo 205 en todo jugo 🥤 . Hágamelo saber @ufc

Fat Paulo is ready — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) April 19, 2023

Paulo gordo está listo

Horas más tarde, el ex campeón de peso semipesado de UFC reaccionó a la llamada, afirmando que le ofrecieron una pelea con Costa “hace unos días” y aceptó. Sin embargo, Blachowicz dice que Costa lo rechazó.

So a few days ago @BorrachinhaMMA got offered to fight me. I’ve said YES, he said – NO. The fight is OFF. How much juice does he need? 1 bottle of wine is enough to knock out this guy. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) April 19, 2023

Pues hace unos días @BorrachinhaMMA Me ofrecieron pelear contigo. He dicho SÍ, él dijo – NO. La pelea está APAGADA. ¿Cuánto jugo necesita? 1 botella de vino es suficiente para noquear a este tipo.

Costa dijo que todavía quiere pelear contra Khamzat Chimaev en octubre y respondió a Blachowicz a continuación.

Dude looks uncomfortable 😀. Cmon mtfk don’t turn down, the event need to be saved . 🥤🥤🥤🤨🤲🏻 https://t.co/DOtDqT0mnL pic.twitter.com/vdLcfvnbRe — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) April 19, 2023

El tipo se ve incómodo 😀. Vamos mtfk no rechace, el evento debe salvarse