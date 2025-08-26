Costa quiere pelear con DDP antes de fin de año

A Paulo Costa le gusta la idea de pelear a continuación con el ex campeón de peso mediano de UFC Dricus Du Plessis.

Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) viene de perder el título ante Khamzat Chimaev hace menos de dos semanas en el UFC 319 de Chicago. Costa criticó duramente el enfoque de Chimaev con el agarre fuerte y espera resolver su disputa con «Borz» lo antes posible.

De regreso a la columna de victorias con una victoria sobre Roman Kopylov en UFC 318, se le preguntó a Costa (15-4 MMA, 7-4 UFC) si preferiría enfrentar a Du Plessis o hacer la revancha con Israel Adesanya (24-5 MMA, 13-5 UFC), quien lo noqueó en su pelea por el título en septiembre de 2020.

«Dricus es mejor porque acaba de ganar el cinturón. Es muy impredecible. Es un tipo difícil de pelear, para ser honesto. Khamzat Chimaev lo sabía, por eso lo mantuvo en su lugar durante tanto tiempo. Incluso en el quinto asalto, Dricus seguía siendo peligroso, y Chimaev tenía miedo de pelear con él. Simplemente lo mantuvo en su lugar durante 25 minutos. Horrible».

Costa aseguró que planea competir una vez más en 2025 antes de que finalice el año.

«Potencialmente (noviembre, diciembre), esa sería una gran pelea. Una pelea enorme. Dejé de pelear en la UFC. Ahora somos amigos. Ahora somos compañeros. Se lo dije a Hunter (Campbell) y a Dana (White). Van a traer un buen combate, un combate divertido. Estoy totalmente seguro de eso».