El viernes, el contendiente de peso mediano de UFC arremetió en las redes sociales, acusando a su empleador de usar a su socio de pruebas de drogas para «molestarlo» con su contrato actual llegando a su fin.

Vea el tweet eliminado de Costa a continuación:

“Creo que UFC está usando a USADA como arma sucia para molestar a aquellos que no quieren renovar su miserable contrato”.

Aunque Costa eliminó esos comentarios, no se retractó de sus críticas a la USADA después de que aparentemente la agencia lo visitó la madrugada del viernes.

This is unbelievable. Will they come every single day 5 am here? Fuck usada 🥤 pic.twitter.com/aRxLj9Fn4y

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) November 4, 2022