¿La cosplayer y luchadora Sofia Sivan llegará a AEW?

Mucha atención, fans de la lucha libre, el anime y el cosplay. Porque se ha podido saber que una muy bella y talentosa mujer, de nombre Sofia Sivan, podría haber realizado alguna colaboración, o incluso, podría haber sido seleccionada para luchar como talento local con AEW.

La canadiense Sivan, de 31 años de edad, posteó una serie de fotografías tomadas por uno de los fotógrafos oficiales de AEW, y en donde Sofia Sivan aparece vestida con una vistosa indumentaria de lucha libre y agradece a AEW.

► Sofia Sivan, la musculosa cosplayer que podría haber firmado con AEW

Sofia Sivan reside entre Canadá y Orlando, Florida, y además, es modelo, modelo de OnlyFans y luchadora profesional, pues debutó el 22 de marzo de 2024, y desde entonces, ha tenido 34 luchas profesionales, incluso, luchando para la reconocida empresa de lucha libre femenil, SHINE Wrestling.

A continuación, una foto de Sofia Silvan, quien ganó gran notoriedad en Instagram y TikTok con sus cosplay, publicando su primer cosplay el 08 de enero de 2016, aunque se empezó a hacer famosa para finales de 2018.

Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS a cualquier novedad, declaración de Tony Khan, de alguna fuente o incluso, la confirmación de la propia Sofia Sivan de su llegada a AEW.