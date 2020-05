Un par de horas nos separan del segundo PPV del año de All Elite Wrestling. Double or Nothing viene cargado este año, con combates muy interesantes que desafían a los difíciles tiempos que corren e invitan a ser vistos con gusto. Especialmente un par de luchas prometen hacerse un hueco en los highlights de lo que va del año, que cualquier que haya estado siguiendo Dynamite últimamente identificará rápidamente.

El primer Campeón TNT —título cuyo diseño será revelado esta tarde—se coronará en el mano a mano entre Cody y Lance Archer, a la vez que The Elite finalmente podrá poner sus manos sobre The Inner Circle en el primer Stadium Stampede match de la historia. De estas dos batallas podría salir lo más destacado del show, pero a no descartar alguna que otra sorpresa a lo largo de la velada. ¿Qué sorpresa? He aquí nuestras sugerencias de las 4 cosas que deberían ocurrir en AEW Double or Nothing 2020.

► Es la hora de Darby Allin

Darby Allin es el "fan favourite" absoluto. Todavía le falta recorrer camino antes de llegar al estrellato, mas no debe hacer más que seguir por el sendero que ya está transitando. Lo suyo es distintivo por donde se lo vea. Su oscuro personaje no es como nada que hayamos visto antes, igual que su arsenal cuando le toca pisar la lona. El skating, su conmovedora historia de vida, la pintura y el hecho de ser todo un "underdog" explican el gusto del fan promedio por él. Hemos visto ya grandes cosas suyas en AEW, pero viene siendo hora de que Allin empiece a tener más tiempo y exposición en la compañía, y el Casino Ladder match por una futura oportunidad titular es la excusa perfecta.

► Una sorpresa a la altura

Hay una gran parte negativa en promocionar un competidor sorpresa en un combate de alto calibre, y es que a la hora de la verdad, las expectativas serán muy altas y en caso de desilusionar con la promesa, desde ya se empezará con el pie izquierdo. Sting, Drew Gulak o alguna de las Superestrellas recientemente despedidas de WWE se han rumoreado para quedarse con la plaza vacante del encuentro de escaleras. Sólo diremos una cosa: ha de ser una sorpresa a la altura, sea quien fuere.

► Mike Tyson, ¿eh?

Mike Tyson está en boca del mundo después de que se mostrara entrenando intensamente y asegurara estar "de regreso", dando pie a las especulaciones de una posible vuelta al boxeo a los 53 años. Da la casualidad de que en medio de esta conmoción, AEW ha logrado convencer —aunque seguramente no haya sido gratis—al ex Campeón Mundial de presentar el Campeonato TNT al nuevo monarca.

La cuestión es ésta: no puedes obtener a un nombre como el de "Iron", especialmente en un momento en el que todos hablan de él, y limitar su participación a una simple entrega. WWE revirtió su crítica situación económica a partir de su contratación para WrestleMania 14. No pedimos que los élite vayan tan lejos, pues eso costaría unos cuantos ceros de más en una época en la que probablemente no convenga gastar tanto, mas un golpe de nocaut como el que recibió Shawn Michaels en 1998 no estaría de más para dar que hablar a los portales deportivos.

► Adam Page pasa de página

El miércoles pasado fuimos testigos del retorno de los Young Bucks y Adam Page, miembros restantes de The Elite, en los compases finales de Dynamite. En este caso, el dicho "el tiempo puso las cosas en su lugar" no se aplica para "Hangman".

¿A qué nos referimos? Bueno, sí se mostró del lado de sus eternos compañeros, pero asimismo nada pareció cambiar desde que se fuera en cuanto a su relación con sus... ¿amigos? Las diferencias con los Bucks y Kenny Omega sigue vigente, evidentemente, así que ¿por qué no hacer de lo esperado algo inesperado? Nadie esperaría una traición por estas horas, entonces... El escenario está servido, ¿se dará?

