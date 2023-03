Cory Sandhagen preparado para Chito Vera

Cory Sandhagen no habla basura. No es el más activo en las redes sociales y los llamados no son su estilo. Para Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC), eso no es lo importante, incluso si tal vez le da a otros la ventaja de promocionar sobre él. Sandhagen quiere ser conocido por su estilo de lucha, tanto ofensivo como defensivo.

“Realmente no capto mucha atención tal vez como lo hacen otras personas, lo cual está bien. Me expreso mucho en la jaula. Me gusta expresar esa parte de mí. Me gusta mirar hacia atrás y ver la pelea de Yan y la pelea de Song antes del quinto asalto y saber que eso está en mi corazón. Esa es una de las cosas más divertidas para mí en este deporte, poder expresar esa parte de mí porque realmente no lo hago en la vida cotidiana”.

En opinión de Sandhagen, el evento principal de UFC en ESPN 43 del sábado contra Marlon Vera (20-7-1 MMA, 14-6 UFC) en el AT&T Center podría ser la pelea perfecta para que muestre tales habilidades y construya su marca sin abrir la boca. Está ansioso por capitalizar la oportunidad.

“Aprendí que solo puedes pelear contra estos tipos una vez. Como nueve de cada 10 veces, solo puedes demostrar que eres mejor que estos muchachos solo una vez. Eso me despierta ahora. Eso me despierta. No me importa nada más que ganarle al ‘Chito’ el sábado por la noche. Es porque la probabilidad de que pueda demostrar que soy mejor que este tipo es solo una noche.

“Voy a salir, pelear, haré todo lo que pueda para ganar. Si puedo hacer lo que me dé la gana, haré lo que me dé la gana. No anticipo que eso suceda. Voy a tener que hacer ajustes. Si el perro tiene que salir de mí para ganar una pelea, entonces el perro también saldrá. Estoy listo para hacer lo que sea necesario para ganar porque sé que esta es mi única oportunidad de vencer a este tipo”.