Cory Sandhagen cree que tiene el estilo para destronar a Merab Dvalishvili

Cory Sandhagen confía en que tiene la respuesta al juego del campeón de peso gallo de UFC Merab Dvalishvili .

Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) retuvo su título cuando se recuperó para derrotar a Umar Nurmagomedov (18-1 MMA, 6-1 UFC) por decisión unánime el pasado sábado en UFC 311 desde Intuit Dome en Inglewood, California. Sandhagen viene de una derrota en el evento principal de cinco asaltos ante Nurmagomedov en UFC on ABC 7. Si bien sabe que no será el próximo en la fila para una oportunidad por el título, le gusta cómo se enfrenta a Dvalishvili.

“Umar es definitivamente un muy buen peleador. Me ganó. Es mejor que yo en cuanto a estilo. Dicho esto, los estilos hacen las peleas. Si vas a ser un tipo que pelea contra Merab, debes tener un muy, muy, muy buen juego de pies y ser capaz de defender los derribos de una manera eficiente en términos de energía. Merab ha peleado con O’Malley, lo venció de manera bastante decisiva. Yan, lo venció de manera bastante decisiva. Umar, lo venció de manera bastante decisiva. Esos son los tres tipos que están por delante de mí. Debería ser el siguiente en la fila”.

Aunque Sandhagen sabe que no debe pedir la próxima oportunidad por el título, eso no significa que no esté seguro de que podría ser él quien destrone a Dvalishvili.

“Sé que es algo difícil de vender, así que no voy a intentar convencerlos de eso porque ustedes saben que no me gusta hacer eso. Creo que si hay un estilo que supera a Merab, es uno que puede controlar el espacio mejor. Y digan lo que quieran sobre mi estilo, lo que tienen que decir es que probablemente tengo el mejor juego de pies en la división. Si no el mejor, muy, muy arriba. Mantengo el espacio, lo conservo, lo cierro, lo abro mejor que cualquier otro en la división en mi opinión. Eso es lo que va a vencer a Merab. Así que cuando pelee con él, estoy muy emocionado de ver cómo se ve eso”.