Cory Sandhagen cree ‘merecer más’ que Sean O’Malley

El aspirante al peso gallo de la UFC Cory Sandhagen no está de acuerdo con la creencia de Sean O’Malley sobre su estatus en la división.

Durante una reciente entrevista con MiddleEasy, se le preguntó a Sandhagen sobre su propio deseo de tener el título de peso gallo alrededor de su cintura en 2023.

«Sean luchó contra un montón de oponentes que no eran de la más alta calidad y luego apenas venció a un tipo en una pelea de tres asaltos», dijo Sandhagen. «No creo que realmente eso deba conseguirte una oportunidad por el título, en mi opinión. Creo que he estado entre los cinco mejores durante los últimos tres años. He tenido una oportunidad por el título, y fue con poca antelación. Creo que me lo merezco más que él«.

Sandhagen tratará de reforzar sus argumentos el mes que viene, cuando regrese al octágono para su primer combate del año. Cuando llegue al evento principal de UFC Vegas 69, lo hará para compartir la jaula con Marlon Vera, otro de los principales aspirantes que muchos creen que se ha ganado una oportunidad de hacerse con el cinturón.

Con una buena actuación frente al ecuatoriano, quizá Sandhagen pueda ofrecer al campeón del peso gallo y a la UFC algo en lo que pensar este mismo año.