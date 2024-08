Cory Sandhagen apoya a Sean O’Malley en Noche UFC

Cory Sandhagen admite que espiritualmente estará en la esquina del campeón de peso gallo en UFC 306. Si derrota a Umar Nurmagomedov después del UFC del sábado en ABC 7 en Abu Dhabi, Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) cree que estará en buena posición para tener una oportunidad por el oro en el título.

Sandhagen no está particularmente interesado en un papel de suplente, pero planea asistir y apoyar con fuerza a Sean O’Malley para que derrote a Merab Dvalishvili en Noche UFC, el PPV del 14 de septiembre en Sphere en Las Vegas. Su motivación para la parcialidad es el beneficio propio, por supuesto.

“Sí, definitivamente estoy apoyando a O’Malley. Esa es definitivamente la pelea más grande. Es una pelea que la gente ha estado pidiendo desde siempre. Creo que él y yo entraremos en una jaula y será simplemente un espectáculo. Será muy técnico y muy hábil, súper atlético. Eso es lo que los fanáticos quieren ver realmente, realmente. Voy a obtener esta victoria. O’Malley, consigue una victoria y luego les daremos a los fanáticos lo que han estado pidiendo durante años. Realmente creo que no hay pelea más emocionante o ninguna pelea que sienta que se esté pidiendo más en UFC que la de O’Malley y yo. Eso es lo que espero que suceda”.

O’Malley actualmente es ligeramente inferior en las principales casas de apuestas deportivas en línea, lo que sorprende a Sandhagen. Sandhagen se identifica con O’Malley en el sentido de que ambos son criticados a menudo por una faceta de su juego que realmente no han mostrado demasiado.

“Creo que O’Malley está en una posición similar a la mía. No hemos visto a O’Malley pelear con muchos luchadores. Hay muchas incógnitas allí. No me han visto pelear con muchos luchadores, así que no saben realmente qué tan buena es mi lucha defensiva. Creo que él está en la misma situación. Por lo general, cuando ese es el caso, la gente elige la lucha libre. Se ha elegido una y otra vez, que la lucha libre suele ser el rey de los deportes de combate. Creo que es probable que lo descarten por eso, pero realmente no lo hemos visto luchar mucho. Entonces, ¿quién sabe? Podría ser tan bueno como Jordan Burroughs o Kyle Dake o Vito Araujo, pero supongo que realmente no lo sabemos”.