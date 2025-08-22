Cortes-Acosta se ve a un paso de pelea por el título

Waldo Cortés-Acosta siente que su momento está llegando. El aspirante a la corona de peso completo de la UFC cree que está a punto de obtener una oportunidad por el título si las cosas le salen bien el sábado en la cartelera estelar de UFC Fight Night 257 en Shanghái, China.

Cortes-Acosta (14-1 MMA, 7-1 UFC), quien acumula cinco victorias consecutivas, se enfrenta al ex aspirante al título interino de la UFC, Sergei Pavlovich (19-3 MMA, 7-3 UFC). Una victoria contundente sobre el veterano ruso le permitirá a Cortes-Acosta entrar en la contienda por el título.

«En mi opinión, estoy a un paso, si Dios quiere y la UFC lo permite. Hago esta pelea y estoy peleando por el título, si Dios quiere. Si gano esta pelea y la UFC me da la oportunidad, allí estaré».

Tom Aspinall es actualmente el campeón indiscutible de peso completo tras la renuncia de Jon Jones. Aspinall tiene previsto defender su título contra Ciryl Gane en el evento principal de UFC 321 el 25 de octubre. Cortes-Acosta cree que probablemente se enfrentará al inglés si vence a Pavlovich.

Durante su impresionante racha de cinco victorias consecutivas, Cortes-Acosta ha vencido al excampeón de peso completo de la UFC, Andrei Arlovski, así como a veteranos destacados como Ryan Spann y, más recientemente, a Sergei Spivac. Cortes-Acosta vio cumplido su deseo tras su última victoria en junio, ya que había pedido un combate contra Pavlovich. Considera a Pavlovich el siguiente paso en su carrera.

«Estoy muy feliz de pelear con alguien como él para así poder echarle un vistazo a ese nivel y demostrarle al mundo que soy capaz de pelear por el título en cualquier momento».

Además de la alta clasificación de Pavlovich, que ocupa el puesto número 3 en el ranking oficial de peso completo de UFC, al peleador dominicano también le gusta el enfrentamiento de estilos dado que ambos son principalmente golpeadores.

«Me gusta que sea pegador y que le guste intercambiar, y eso también me gusta. Creo que este es un buen partido para mí».